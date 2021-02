È la tendenza di un certo cinema provare a scolpire il tempo, seguendo i personaggi negli anni; sono visioni in cui la finzione collassa nel documentario. Era così per Boyhood di Richard Linklater, per Le cose belle di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno. I corpi crescevano, e noi intuivamo i sogni dei protagonisti per come ci venivano raccontati. Il cinema questo fa. La musica, invece, oltre a raccontare l’evoluzione dei sogni, ne registra proprio il suono. Un sogno di Maila, il nuovo disco di Amerigo Verardi, è un concept album che parte da questa intuizione: seguire un personaggio femminile attraverso L’idea di una bambina, Un’incredibile estate e Gioco con i maschi, gioco con le femmine, episodi che rappresentano soglie narrative nella formazione di una coscienza.