“Ho perso da regina queen queen / tu hai barato da re king king” e poi arriva, forse inevitabile, la rima con la parola “bling”, ma la rapper Epoque ha un talento tutto suo per tenere insieme un registro multilingue tra l’italiano, il francese e il lingala e un immaginario che prova ad affrancarsi dai cliché non solo dell’hip hop e della trap (per quanto mediterranea) ma anche di come rappa una ragazza. Non a caso il suo ultimo singolo si chiama Cliché, un pezzo dall’andamento veloce in cui dice di correre bendata per la città e si rivolge a un interlocutore che si fa mille film ma non la conosce.