In quella stessa doppia pagina di Smash Hits, Wendy James elencava i suoi artisti preferiti: Sex Pistols, Buzzcocks, Mudhoney, Iggy Pop ma anche Bob Dylan e i Cowboy Junkies . E (un po’ a sorpresa) anche Prince . Insomma, James ci teneva a non apparire come una svampita bambolina pop: eppure il power-pop vagamente punkeggiante dei Transvision Vamp stava penetrando proprio nella top 10 dei singoli più venduti nel Regno Unito.

Quando uscì come front woman dei Transvision Vamp, nel 1988, Wendy James era indubbiamente una pop star: ossigenata e imbronciata come Deborah Harry, provocante e provocatoria come Madonna, era vestita con jeans strappati e accessori da signora anni sessanta (guanti di raso, gioielli e borsetta), l’antitesi del sex appeal da pubblicità del dentifricio della Kylie di allora. E anche la sua musica era l’opposto della pop-dance patinata e robotica dei produttori Stock, Aitken e Waterman, il trio che nella seconda metà degli anni ottanta puntava dritto alla giugulare delle classifiche con artisti come Rick Astley, Bananarama e, appunto, la prima Kylie Minogue.

“Wendy James è la nuova Kylie Minogue ?”, così titolava il settimanale Smash Hits nell’aprile 1989. Non solo non lo era ma, pur facendo lo stesso mestiere nello stesso periodo (e per un pubblico simile al suo), Wendy James era l’opposto di Kylie: era la sua nemesi.

L’estetica dei Transvision Vamp era un po’ street style da Oxford street anni ottanta, un po’ Blondie e un po’ punk rock, e le loro canzoni erano piene di riferimenti, accuratamente decontestualizzati, alla controcultura degli anni sessanta e alla Factory di Andy Warhol che, incidentalmente, era morto poco prima che loro entrassero in sala di incisione per registrare il loro album di debutto.

Wendy James è una studente di teatro a Brighton quando, nel 1983, incontra il chitarrista Nick Sayer. Lei è una ragazza magrissima, bionda e di origini norvegesi (era stata adottata da una famiglia inglese da piccolissima), lui un cantautore, grande appassionato di Bob Dylan e di Lou Reed, alla ricerca di una voce per le sue canzoni. Wendy James è la voce e la front woman che cerca. Insieme cominciano a comporre canzoni e a registrare demo: le parole gli arrivano dalla fantascienza e dai fumetti e proprio mentre compongono la colonna sonora per un film immaginario intitolato Saturn 5 (un seguito possibile di Saturn 3 con Kirk Douglas) gli viene in mente il nome per il loro duo: Transvision Vamp. Di lì a poco si aggiungono al duo il bassista Dave Parsons, il tastierista Tex Axile e il batterista Pol Burton.

Il lavoro sul loro album di debutto, astutamente intitolato Pop Art, dura due anni e viene accelerato quando i Transvision Vamp hanno la loro prima hit con un pezzo power-pop intitolato I want your love.

Niente ciarpame, solo amore

I want your love è un pezzo pop rock tanto stupido quanto potente e fa subito centro entrando al numero cinque della classifica britannica. Wendy James non vuole i tuoi soldi ma vuole il tuo amore; non vuole la tua macchina, certo, ma non vuole neanche il tuo affetto. Soprattutto, e questa è la parte del testo più rivelatrice dell’estetica post-pop dei Transivsion Vamp, non vuole le tue foto, i tuoi libri su Bob Dylan e Marilyn Monroe, non vuole i tuoi dischi, i tuoi poster e tutto il ciarpame che ti rende quello che sei. Nel video Wendy James è una vamp iconoclasta fasciata in un abitino minuscolo che irrompe con la sua band nella cameretta di un ragazzo tappezzata di poster. Su una parete c’è il manifesto del film Betty Blue in bella evidenza e lei è una Barbie punk che diventa viva, una fantasia adolescenziale che si materializza tra lenzuola poco pulite, cumuli di giornaletti e calzini puzzolenti. E cosa vuole? Vuole il tuo amore ma lo vuole subito e i tuoi stracci da nerd della musica te li puoi tenere. Cosa ama lei di te? Solo “la tua motivazione e la tua disperazione”.

Una delle grandi hit dimenticate degli anni ottanta

I want your love è una delle grandi hit dimenticate degli anni ottanta: è predatoria, aggressiva, ironica, cattiva e mostruosamente sexy. Non ha nulla di raffinato o intelligente: punta dritto al disperato desiderio sessuale degli adolescenti con un suono all’apparenza caciarone e scomposto ma in realtà ben studiato per saltarti addosso dalla radio o da Mtv quando meno te lo aspetti. È pop music per chi non ne poteva più della pop music degli anni ottanta, un’overdose di zucchero e di caffeina.