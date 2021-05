Se nel 1986 avevi 16 anni e amavi il pop, i videogiochi e la fantascienza, gli occhi non potevano non caderti sui Sigue Sigue Sputnik. E per “caderti” intendo proprio schizzarti fuori dalle orbite e penzolare come due biglie, come nei cartoni animati di Tex Avery. In una tv musicale dominata da capelli cotonati, lurex, finto lusso e nebbioni di ghiaccio secco, i Sigue Sigue Sputnik sono entrati come una banda di teppisti ciberpunk tutti sesso, feticismo hi-tech e ultraviolenza. Il loro singolo di esordio, Love missile F1-11, era una scheggia di rock’n’roll futurista sovraccarica di campionamenti montati a velocità folle dalle mani esperte di Giorgio Moroder.

Il video era ipercinetico quanto la musica: sembrava che gli ologrammi dei tabelloni pubblicitari di Blade runner ti venissero addosso dalla tv. E poi una pioggia di pixel, di misteriose scritte in giapponese e più missili, bombe ed esplosioni che in qualunque film potesse passare a quell’epoca la televisione. Love missile F1-11 era rock giocattolo per ultranerd, musica-transformer per ragazzini dagli ormoni impazziti e con lunghi pomeriggi da riempire tra cartoni giapponesi, rudimentali videogiochi sparatutto e masturbazione.