Nata nel 1989 a Miami, afroamericana di origini franco-haitiane, Cécile McLorin Salvant ha inciso sette album, vinto tre Grammy award e centinaia di altri premi. Il grande soprano afroamericano Jessye Norman la definì “una voce unica sostenuta da un’intelligenza e da un’assoluta musicalità che illuminano ogni nota che canta”. Non male, detto da un’artista leggendaria che nella sua carriera è stata eccellente tanto in Mozart quanto in Wagner, e che ha onorato le sue radici afroamericane riappropriandosi di spiritual e gospel dopo una carriera nei teatri d’opera più importanti del mondo.

Cécile McLorin Salvant, giovane e straordinaria cantante jazz in tournée in Italia questa settimana, odia sentirsi dire che ha una bella voce. O meglio, la ritiene una notazione irrilevante: la voce è uno strumento e lei, come ogni musicista, ha la missione di farlo suonare al meglio. Per lei è un mezzo e non un fine.

“Con quella voce può cantare anche la lista della spesa”. Questo è uno dei luoghi comuni più abusati per dire che un cantante o una cantante ha una “bella voce”. Come si definisce una bella voce? È un suono particolare? Una questione di frequenza? Magari un timbro, un colore? Oppure è una questione di tecnica, di controllo, di proiezione o di chissà cos’altro? Ma soprattutto, perché mai un buon cantante o una buona cantante dovrebbe perdere tempo a cantare la lista della spesa? È un po’ come dire che Michelangelo è così bravo a dipingere che sarebbe un’ottima idea fargli ritinteggiare la cucina.

Pur venendo da mondi e da generazioni diverse Jessye Norman e Cécile McLorin Salvant hanno una cosa in comune: l’attenzione per il repertorio. Un’attenzione curiosa, maniacale, anche spietata; una ricerca continua non tanto della bella pagina per far brillare la propria voce, quanto del pezzo giusto, del personaggio, dell’umore e dall’angolo giusto per raccontare una storia. Il canto per artiste come loro è una ricerca, una continua, instancabile esplorazione. E, come Jessye Norman, anche Cécile McLorin Salvant canta perfettamente in più lingue: Norman padroneggiava l’italiano, il tedesco e il francese e McLorin Salvant canta in inglese, in francese e in creolo. E in realtà è poco interessata alla lingua che il pubblico può capire.

Una canzone per Cécile McLorin Salvant non è solo musica, ma è teatro. Quindi la lingua in cui canta non è un dettaglio: è il colore, la cultura, l’anima del personaggio che abita, una sorta di costume di scena ma da portare con naturalezza. Essendosi formata come pianista e cantante classica conosce bene anche l’italiano: “Ho cominciato a imparare a pronunciare l’italiano a tredici anni, quando studiavo canto”, mi dice via Zoom.

“Ero ossessionata da Puccini. Ascoltavo le sue opere ogni giorno: mi ero stampata i libretti in italiano con accanto la traduzione in inglese di Madama Butterfly, Tosca e La bohème. Ascoltavo i dischi e connettevo l’italiano con il francese che parlavo, ne coglievo le somiglianze e le differenze. Ho ascoltato Puccini talmente tanto che se volessi sarei in grado di cantare tutta La bohème in italiano, l’ho davvero imparata a memoria”.