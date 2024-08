Un artista inventato Appassionarsi alla vita di un pittore inesistente al punto da organizzare uno scherzo così elaborato è la cosa più alla David Bowie che David Bowie abbia mai fatto. Forse nascosta in quel pesce d’aprile c’è tutta l’essenza della sua arte, perché lui stesso è stato un artista inesistente o, meglio, inventato. La sua idea di stile era artificiale e costruita, proprio come artificiali erano i disegni di Nat Tate che avevano ingannato tanti critici e galleristi impazienti di essere ingannati. Il David Bowie degli anni novanta era sopravvissuto a diverse morti e trasfigurazioni, soprattutto era un artista che aveva capito molto presto che non doveva ragionare da musicista ma da pittore e da regista teatrale. E una parte importantissima della sua arte è stata quella di crearsi un pubblico da zero a ogni nuovo progetto. Quando si parla di Bowie è fondamentale capire che la ragione del successo delle sue diverse incarnazioni non è tanto nelle tendenze che cercava di seguire o nel suo sintonizzarsi con la contemporaneità, quanto nel fatto che ogni cosa che faceva era pensata per essere interpretata dal pubblico. Non si dà mai abbastanza peso al fatto che tutti i suoi lavori, album, tour o film, sono sempre stati opere aperte che chiedevano (e chiedono) al pubblico un notevole sforzo interpretativo. E il pubblico è sempre vittima di un plagio, di uno scherzo, perché deve abbassare la soglia della credulità per far funzionare il meccanismo. Proprio come gli eleganti invitati alla presentazione del libro su Nat Tate che volevano credere all’esistenza di un artista così interessante e così ingiustamente dimenticato.

Quando nel 1997 uscì Earthling, il ventunesimo album di David Bowie, in molti fecero l’errore di definirlo il suo “album jungle”, per sottolineare la sua adesione alla moda musicale del momento. Lo stesso si disse negli anni ottanta del Bowie pop di Let’s dance e ancora prima, nel 1975, del Bowie rhythm’n’blues e funk di Young americans. Tra il 1995 e il 1999 molti artisti avevano scoperto i ritmi sghembi e spigolosi della jungle. Quell’elettronica percussiva e accelerata nata nelle periferie londinesi che è più corretto chiamare drum and bass era il suono della pre-millemmium tension, quell’indefinibile angoscia che accompagnava, come un fruscìo fastidioso, la seconda metà degli anni novanta. Il drum and bass, fuori dai club in cui era nato, era diventato un fiume carsico, un ronzìo di fondo che troviamo in tanti album di quel periodo, dal pop sofisticato di Walking wounded degli Everything but the Girl fino al sorprendente Ghostyhead, l’ennesimo ritorno della cantautrice Rickie Lee Jones. Proprio nel 1997 Roni Size & Reprazent, con quell’album eccezionale che fu New forms, avevano dato al drum and bass la dignità di genere musicale a sé fuori dai club, rendendolo qualcosa di molto flessibile, poroso e inafferrabile, in qualche modo simile al free jazz e all’improvvisazione.

Sul carro del drum and bass

E nel 1997 anche David Bowie, una rockstar cinquantenne secondo alcuni osservatori dell’epoca alla ricerca disperata di un pubblico giovane, con Earthling sembrava saltare sul carro del drum and bass. La realtà è molto più complessa e interessante di così e tornare oggi sul Bowie di quel periodo, tra i più ricchi e creativi della sua vita, ci aiuta a vedere la sua intera carriera (che nel 2016, con la sua morte, si è chiusa come un cerchio perfetto) sotto una luce nuova.

Il Bowie di fine secolo è il prodotto di una lunga evoluzione che era partita alla fine degli anni ottanta col disgraziato esperimento dei Tin Machine, la rockband dietro la quale Bowie aveva voluto nascondersi per uccidere la popstar di Mtv che era diventato. Con uno dei suoi consueti colpi di teatro Bowie si era dissolto nei Tin Machine che con il loro suono caotico e stridente schiacciavano qualunque pretesa artistica o commerciale. I Tin Machine non piacquero a nessuno, furono visti come un tentativo maldestro di intercettare il grunge che stava nascendo in quel momento e l’indie rock dei Pixies. In realtà, con lo sguardo di oggi, possiamo dire che i Tin Machine sono stati un capitolo fondamentale nella parabola di Bowie: sono serviti da catarsi, da morte rituale, da performance autodistruttiva per rinascere, ancora una volta, con una nuova pelle. Dai Tin Machine, soprattutto, è nata la collaborazione con il chitarrista Reeves Gabrels (oggi componente stabile dei Cure), che con il tempo si è rivelato uno dei collaboratori più preziosi di Bowie, uno di quei musicisti-catalizzatori che riuscivano a dare corpo alle sue visioni, come in passato lo erano stati Tony Visconti e Mick Ronson, Brian Eno e Nile Rodgers. Anche questo è un tratto che Bowie ha mutuato dalla pratica dell’arte contemporanea: l’artista non è necessariamente quello che “fa” le cose, che realizza il manufatto, ma è quello che sa usare il lavoro degli altri per dare corpo a un’idea.

Gabrels è l’unico a uscire vivo dall’esperienza dei Tin Machine e con la sua versatilità e intelligenza musicale è rimasto accanto a Bowie per tutti gli anni novanta e oltre. Con lui Bowie ha messo a punto 1. Outside, l’album sperimentale, un po’ cabaret postapocalittico e un po’ cyber-Grand Guignol che soprattutto dal vivo, con la collaborazione della band industrial rock Nine Inch Nails, aveva forgiato il suono del Bowie anni novanta. Con 1. Outside Bowie era rinato dalle sue ceneri: aveva ritrovato il gusto di suonare dal vivo e d’imporre al pubblico, ancora una volta, la sua nuova estetica e il suo nuovo sogno. Earthling, forse il vecchio album di Bowie che oggi vale più la pena di riascoltare, nasce proprio dalla gioia di quell’esperienza: è un album meno complesso e cerebrale di 1. Outside perché è finalmente concentrato solo sulle canzoni e perché il problema del suono, della materia prima da plasmare, era stato già risolto. Infatti i musicisti che si mettono al lavoro su quell’album sono gli stessi che avevano suonato con lui nell’ultimo tour.

Un suono-pittura

Il suono frastagliato, rumoroso e iperattivo di Earthling è fatto di tanti strati e di tante velature e, dal punto di vista dei colori, è il suono più pittorico e materico che Bowie abbia mai avuto. Gli elementi di drum and bass sono i più evidenti perché sono quelli più contemporanei ma in Earthling c’è molto industrial rock, molta dance, un po’ di metal e anche, qua e là, dei tocchi di jazz improvvisato. È un suono che sa di metallo incandescente, di reazioni chimiche pericolose; è pieno di bagliori esplosivi e di schegge volanti. Con questa materia tra le mani Bowie può concentrarsi sulle canzoni e per lavorare sceglie i Looking glass studios, lo studio di registrazione newyorchese del compositore Philip Glass: l’album viene fuori quasi da solo in poco più di venti giorni. Per scrivere le parole delle canzoni Bowie usa un sistema di cut-up computerizzato che Brian Eno aveva ideato per lui durante le sessioni di 1. Outside, una sorta di aggiornamento tecnologico della tecnica di scrittura casuale e post-surrealista di William Burroughs che Bowie aveva incontrato nel 1974, all’epoca in cui lavorava al suo album Diamond dogs. Dopo tanta sperimentazione Earthling è finalmente un album di canzoni-canzoni, ma i testi sono un buco nero interpretativo in cui ci si perde: ancora una volta tocca a noi ascoltatori trovare un senso, ancora una volta siamo noi che dobbiamo unire i puntini, cercare il bandolo di una matassa che forse neanche esiste. Bowie è tutto tranne che un artista didascalico, richiede la nostra attenzione e stimola il nostro senso critico e forse è proprio questa la ragione per cui oggi ci manca così tanto.