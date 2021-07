Da presidente l’aveva ribadito più volte mentre terminava il suo mandato: “Noi non andiamo da nessuna parte”. La sua era stata una conclusione della presidenza piuttosto turbolenta – impeachment, provvedimenti di grazia discutibili e una lunga disputa sull’esito delle elezioni – ma sapeva di poter contare su seguaci devoti. E aveva tutta l’intenzione di conservare la sua forza politica. Il ragionamento non valeva solo per lui. Anche la sua famiglia era ansiosa di approfittare del suo successo elettorale. Di solito un ex presidente mantiene un basso profilo per qualche tempo dopo la fine del mandato. Lui non l’avrebbe fatto. Avrebbe continuato a dominare il suo partito e a rappresentare una potenza politica.

Alla fine, però, il piano non è andato come previsto. L’ex presidente è rimasto nella sua nuova casa (dopo aver abbandonato lo stato in cui aveva vissuto a lungo) sorseggiando Diet Coke e chiamando i suoi amici per lamentarsi del trattamento ingiusto che a suo dire gli era stato riservato, nonché dei fanatici procuratori che l’avevano preso di mira. “Starlo a sentire era sfiancante”, ha ammesso un suo amico.

L’anno era il 2001, e l’ex presidente era Bill Clinton. “Quando un presidente termina il suo mandato ci si aspetta che sparisca per un po’, cedendo il palcoscenico al nuovo arrivato e concedendo a noi il tempo di dimenticare i motivi per cui non eravamo troppo dispiaciuti di vederlo uscire di scena”, scriveva Time.

Argomenti in comune

È difficile che Donald Trump chiami Clinton per lamentarsi, anche perché Clinton non accetterebbe mai la telefonata. Ma se per qualche motivo tra i due nascesse un’intesa, potrebbero scoprire di avere diversi argomenti di discussione. Parlare della relativa irrilevanza di Trump potrebbe sembrare un atto di sfida verso il destino, ma è innegabile che l’ex presidente sia rimasto piuttosto ai margini dopo aver lasciato la Casa Bianca. Non è solo una sensazione. Di recente Philip Bump, del Washington Post, ha rivelato che le ricerche su Google e le immagini trasmesse dalla tv via cavo su Trump sono tornate ai livelli precedenti alla sua candidatura. Solo le citazioni nei notiziari delle tv via cavo restano numerose, ma anche quelle sono in calo.

Una sfuriata di aprile – davanti a una platea di funzionari e finanziatori repubblicani Trump ha definito il più potente politico repubblicano del paese “uno stupido figlio di buona donna” – ha evidenziato la crisi di popolarità dell’ex presidente. Il discorso ha suscitato una certa attenzione, ma niente di straordinario. L’epoca in cui “covfefe” poteva sfiancare il paese per giorni si è fortunatamente conclusa.