Il nuovo film di Baz Luhrmann, Elvis, è una sgargiante, folle e istericamente melodrammatica stravaganza cinematografica, tipica dello stile dello sceneggiatore-regista-produttore australiano, già autore di costose opere commerciali come Il grande Gatsby, Australia e Moulin Rouge. Al momento Elvis sta andando piuttosto bene al botteghino statunitense, dopo i successi di Top gun: Maverick e Jurassic world: il dominio, per la gioia di Hollywood dopo un paio d’anni difficili. Il film sta inoltre attirando spettatori più anziani, quelli spesso ignorati dall’industria cinematografica statunitense, con numeri sorprendenti: il 56 per cento del pubblico ha più di 35 anni e addirittura il 29 per cento più di 55 anni.

I numeri smentiscono l’idea che il film biografico di Luhrmann sia stato concepito principalmente per attirare le generazioni più giovani, dandogli la possibilità di conoscere meglio il leggendario artista, in un’epoca in cui la fama di Presley non è più scontata e onnipresente. Nella disamina di History vs Hollywood si legge: “Billy Stallings, un esperto di storia di Elvis, ha sottolineato che il film non è per i puristi del cantante. È più un modo per far conoscere il re del rock and roll al pubblico più giovane e a chi non ha familiarità con Elvis. È uno sguardo sopra le righe, esagerato, sulla vita di Elvis, nel quale si accumulano, uno sull’altro, momenti grandiosi. La sua stravaganza cattura l’attenzione, ma a discapito della fedeltà alla vera storia di Presley”.

Questa teoria spiega l’entusiastica collaborazione della famiglia Presley, in particolare dell’ex moglie di Elvis, Priscilla, esecutrice del patrimonio dell’ex marito e cofondatrice ed ex presidente della Elvis Presley enterprises, l’azienda che ha trasformato la villa dei Presley a Memphis, Graceland, in un’attrazione turistica altamente redditizia. Vale la pena ricordare che qualcuno deve pur continuare a far affluire i dollari dei turisti di Graceland, oltre a tutti gli altri ricavi legati all’acquisto della musica di Elvis e alla vendita dei vari articoli legati alla sua immagine.

Duplice fascino

All’inizio di maggio, più di un mese prima della sua uscita ufficiale, Priscilla Presley ha partecipato al Met Gala per promuovere il film, alternativamente al braccio di Baz Luhrmann e di Austin Butler, il giovane attore che sta ricevendo straordinari apprezzamenti per il ruolo di protagonista in Elvis. Le sue reazioni entusiastiche al film, così come quelle della figlia di Elvis, Lisa Marie, e della nipote Riley Keogh, sono state ampiamente riportate.

“È stato molto emozionante, anche per mia figlia [Lisa Marie Presley]”, ha dichiarato Priscilla. “Perché ha impersonato Elvis in maniera perfetta, davvero perfetta. È incredibile quello che ha fatto questo ragazzo, Austin Butler. Ha passato due anni a studiare Elvis, e vederlo è stato uno shock. Lo stesso vale per alcune delle canzoni. Jerry Schilling [talent scout che ha lavorato con il vero Elvis] si è seduto accanto a me, abbiamo fatto una proiezione privata, e io gli ho chiesto: ‘Ma è Elvis o Austin?’”.