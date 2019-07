Perché l’estrema destra attacca gli studi di genere

Per l’estrema destra il sostegno all’autorità maschile e la difesa della famiglia tradizionale sono assi centrali di un più ampio progetto nazionalista. Al contrario, gli studi di genere promuovono una conoscenza delle persone e della società con più sfumature, in particolare riconoscendo il genere come qualcosa di costruito e interpretato all’interno di un dato ordine sociale, e non un dato biologico immutabile. Mettendo in discussione i concetti tradizionali d’identità, sessualità e parentela, la narrativa dell’estrema destra di un “noi” opposto a un “loro” straniero è messa in discussione.

Un progetto ampio A mano a mano che si radicano, sia nel parlamento europeo sia in quelli nazionali, i politici nazionalisti e populisti prendono di mira esperti e intellettuali presentandoli come esponenti di un’élite pericolosa e lontana dalla realtà.

Alternativa per la Germania (Afd), il primo partito di estrema destra a entrare nel parlamento tedesco dalla seconda guerra mondiale, ha promesso di mettere fine ai finanziamenti, alle nomine universitarie e alla ricerca legati a questo settore. In Italia, una conferenza sul tema prevista all’università di Verona è stata cancellata dopo che un gruppo di estrema destra ha minacciato di interrompere l’evento con la forza . E a dicembre in Svezia, dove il Partito dei democratici svedesi ha fatto un balzo in avanti nelle elezioni del 2018, vari edifici sono stati evacuati quando è stato scoperto un pacco sospetto fuori della segreteria per la ricerca sul genere, affiliata all’università di Göteborg.

Il fatto che la ricerca di Batini sia passata da una dimensione regionale a una polemica nazionale segue uno schema sempre più frequente in Europa. Nell’agosto 2018, in Bulgaria, il ministro dell’istruzione ha bloccato un progetto dell’Unesco sull’uguaglianza nelle scuole. A ottobre tutti i programmi universitari sugli studi di genere nel paese sono stati dichiarati fuorilegge, mentre il primo ministro Viktor Orbán continua a rafforzare il suo controverso progetto di “democrazia illiberale” .

Volendo effettuare una ricerca sul bullismo in classe, l’accademico italiano Federico Batini ha distribuito un questionario in 54 scuole dell’Italia centrale. Lo studio era in collaborazione con le autorità scolastiche locali e voleva analizzare la diffusione tra i giovani dei fenomeni di discriminazione razziale, omofoba o di genere.

Allo stesso tempo questo settore sconvolge l’autoritarismo maschile, che costituisce una parte importante dell’immagine che la destra nazionalista offre di se stessa, dall’arroganza dell’uomo forte di Orbán in Ungheria alla retorica paternalista di Matteo Salvini, ministro dell’interno italiano e leader della Lega. I loro attacchi sono sia una questione di scontro d’idee sia di opportunismo politico. Anche se ricercatori e intellettuali non hanno un peso importante alle urne, possono essere sfruttati per criticare l’Unione europea, denunciare il malessere dell’occidente e rafforzare i sentimenti religioso-conservatori.

“Gli studi di genere sono diventati un campo di battaglia”, dice Massimo Prearo, ricercatore in studi politici all’università di Verona. “Negli ultimi cinque anni, sono passati dall’essere una preoccupazione marginale a un argomento centrale per quanti sostengono di difendere la civiltà cristiana ed europea”.

Le accuse

Centrale in quasi tutti questi attacchi è la definizione degli studi di genere come un’“ideologia” e dei ricercatori come degli “agenti”. È gettato discredito su questo settore, considerato un puro e semplice progetto politico invece che una disciplina scientifica. Questi studi “non hanno posto nelle università”, ha dichiarato il vice primo ministro ungherese, Zsolt Semjén. “Si tratta di un’ideologia, non di una scienza”, ha detto.

Nei paesi segnati dallo stalinismo, l’accusa è quella di lavaggio del cervello. In Germania il neologismo genderismus ricorda deliberatamente il sozialismus (socialismo) della Germania orientale. In Estonia, dove a marzo il Partito popolare conservatore, di estrema destra, è entrato al governo, il sito Objektiv pubblica regolarmente articoli che paragonano la cosiddetta ideologia del gender al marxismo e al leninismo.

Anche se questa retorica rievoca fantasmi dell’Europa sotto l’influenza sovietica, viene usata per criticare più in generale quelle che sono ritenute delle assurdità della burocrazia dell’Unione europea a Bruxelles. E si nutre dell’esplicito impegno dell’Ue per il cosiddetto gender mainstreaming, l’inclusione di una prospettiva di genere in ogni politica, norma e programma di spesa. Tanto che gli esponenti dell’estrema destra usano il termine per riferirsi più in generale ai burocrati di Bruxelles. Questa stessa associazione di idee ha spinto gli studi di genere nel mirino dell’estrema sinistra, che ritiene che il sostegno alla questione da parte dell’Ue, che secondo loro ha un disegno capitalistico, abbia compromesso questo campo.

Decadenza occidentale

Nei paesi dove poche persone parlano inglese, l’uso strategico della parola gender sottolinea l’idea di un prodotto occidentale. In polacco esiste dzender, ma il termine inglese è spesso lasciato così com’è, per rafforzare l’idea di un’importazione straniera. “Credo sia davvero fondamentale che la parola suoni straniera”, mi dice Agnieszka Graff, docente di studi di genere all’università di Varsavia. “Esiste l’idea che tutto ciò che la riguardi avveleni la cultura locale, che sia qualcosa che viene da un occidente decadente”.

Per Graff la stigmatizzazione linguistica spiega molto della storia europea dopo la seconda guerra mondiale. Quando lei e i suoi colleghi hanno cominciato a costruire uno dei primi programmi sugli studi di genere in Polonia, all’inizio degli anni novanta, una delle ragioni per cui usavano questa parola, invece di donne o femminismo, era che gli sembrava lungimirante e incontrovertibile. “Indicava il nostro impegno per l’europeizzazione e la modernità”, dice. “Adesso eccoci qui, vent’anni dopo, usare questa parola è come parlare del diavolo”.