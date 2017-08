La poesia sociale di Wang Bing vince il Pardo d’oro a Locarno 70

Le frontiere del cinema d’autore più avanzato nel raccontate la follia del reale, quello sociale e quello capitalistico, partendo sempre dall’umano più ravvicinato, anche quando il taglio è più indiretto o metaforico. Spesso mettendo al centro le donne oppure le comunità, altrettanto spesso giovanili. Questo eccellente palmarès di Locarno 70 ha il grande merito di aver premiato gli esempi migliori. Non c’è dubbio però che il Pardo d’oro andato al regista cinese Wang Bing, tra i più grandi registi del cinema mondiale, per il suo documentario Mrs Fang di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, coroni un percorso tra i più coerenti e forti della cinematografia internazionale e speriamo che possa finalmente arrivare nelle sale italiane. Maestro del documentario d’autore, Wang ha fotografato meglio di tutti la grandezza e la purezza dell’umano in un reale sempre più inconoscibile e irrazionale, in Cina come nel mondo intero. Riesce perciò a raccontare il reale e la sua follia sociale neomedioevale, sia per quel che riguarda le devastazioni storiche provocate dal maoismo sia per quelle che oggi la dittatura di quel paese impone con le logiche liberiste del capitalismo. Un organismo unico

Stavolta scatta la sua fotografia fermandosi su qualcosa di immobile, una sorta di natura morta vivente, una donna immobilizzata a letto e ormai con i giorni contati, la signora Fang del titolo. Doveva essere in principio un documentario su questa donna la cui storia aveva colpito il regista. Una volta avuta la notizia che la sua malattia aveva preso una definitiva curva discendente, si è trasformato in un omaggio pudico, l’opposto della pornografia di certo giornalismo e di tanta televisione. Se pone molti interrogativi sull’assistenza sanitaria in un paese che è il laboratorio del peggior liberismo , il film rappresenta sia quelli che restano (nel movimento della vita), cioè la comunità, sia la donna silenziosa, immobile e ripresa in perenne primo piano. E, con discrezione e sobrietà, celebra in maniera forte, unica, la forza della vita e l’amore per essa. Pienezza (la comunità) e sottrazione (la donna, ripresa quasi sempre in primo piano), due (non) movimenti contrari (fondamentali nell’arte grafica e pittorica cinese) sono qui come un organismo unico, simbiotico. Atti d’accusa dal Brasile

La comunità può scivolare però nella follia dell’alienazione e dell’odio per ciò che le sembra diverso, che non conosce. È un film politico sotto forma di fiaba, molto strana, anarchica, dai toni intimi e con un gran senso senso delle ambientazioni e delle atmosfere, l’eccellente quanto gradevole As boas maneiras dei brasiliani Juliana Rojas e Marco Dutra (sempre Concorso internazionale) a cui è andato invece il premio speciale della giuria. Storia semplice ma non manichea di un bimbo-lupo mannaro allevato da una donna povera che lavora nelle case dei ricchi (dove il bimbo è stato partorito), ha anche il merito di non far uso di semplificazioni pur restando leggibile ai più, di far uso della metafora per meglio commentare il presente. Un po’ come si fa quando si vive sotto le dittature. Questo elemento nella storia dell’arte ha sempre aumentato e non tolto finezza e forza a quanto un’opera artistica vuole esprimere. Indubbiamente il film, un’atto d’accusa al potere della chiesa in quel paese (il violentatore-lupo mannaro è un prete), risente del clima di golpe, di dittatura simulata, di cui è espressione anche un altro film brasiliano presentato al festival, Era uma vez Brasilía dell’ex calciatore Adirley Queirós giunto al suo secondo lungometraggio dopo alcuni corti e documentari (presentato nella sezione Signs of life e premiato con una menzione speciale).

Si tratta di uno straordinario film di fantascienza sotto forma di documentario (o viceversa) ambientato a Brasilía nel 1959, alcuni anni prima del cruento golpe del 1964 voluto da Lyndon Johnson all’interno dell’operazione Condor in America Latina. È utile ricordarlo perché il film tratta di democrazia defraudata e ancor più d’incredulità verso quanto si verifica, esprimendo al meglio quella sorta di sentimento d’inconoscibilità del reale di cui parlavamo in apertura. Le accuse di corruzione all’ex presidente Lula o alla ex presidente Dilma Rousseff, anche se vere, lasciano la sensazione di un golpe giuridico contro coloro, come esplicitamente rivendicato dal regista, che hanno tentato “una politica più giusta ed egualitaria”, un avvertimento anche per altri in futuro. Chi crede infatti che i loro predecessori o successori, eventualmente più graditi ai poteri forti, ne siano esenti? Anche un altro splendido film brasiliano come Acquarius, presentato a Cannes nel 2014 e uscito anche da noi in sala grazie a Teodora, per mezzo della metafora, in particolare nel non rassegnato finale, esprimeva un atto d’accusa contro l’attuale situazione politica e sociale, in particolare per il depauperamento del senso di comunità e di convivenza da parte di un liberismo aggressivo che pare aver perso ogni pudore. Vedendo un paese sull’orlo di una guerra civile, anche Kleber Mendoza Filho, regista di Acquarius, ha espresso con i mezzi d’informazione, compresi quelli europei, l’opinione che fosse in corso una forma di golpe nei confronti del paese, in particolare contro le comunità più povere.

Originalità non convincenti

Il francese F.J. Ossang ha avuto invece il premio per la miglior regia per 9 doigts e a Isabelle Huppert, perfetta come sempre, è andato il premio della miglior interpretazione femminile in Madame Hyde di Serge Bozon, ex critico dei Cahiers du Cinéma. Tutti e due i film hanno elementi potenti e di grande originalità anche se non ben risolti. La commedia con la Huppert, insegnante fredda e nevrotica che dopo essere stata colpita da un fulmine diventa di notte un fantasma di fuoco, è un omaggio e un rovesciamento della poesia dell’horror suggerito, fatto di suggestioni e inquietudini, dal regista Jacques Tourneur, il regista di film come Il bacio della pantera oppure Ho camminato con uno zombie a cui Locarno ha finalmente dedicato una bella retrospettiva curata da Roberto Turigliatto e Rinaldo Censi. Ma le due cose non si amalgamano al meglio per produrre qualcosa di intenso e profondo, anche se l’idea di base e diversi momenti forti impediscono al film di risolversi in un esercizio vano pur se ricco di grazia. Il caso del film di Ossang, regista visionario e rock, è davvero unico. Anche qui l’amalgama tra la potente dimensione visiva e i dialoghi teatrali, che sembrano quasi voler giocare con il limite della teatralità, ai limiti della parodia, non provocano quello straniamento che il film sembra voler suscitare.

Una scena del film 9 doigts del francese F.J. Ossang premiato per la miglior regia.