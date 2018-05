Le ossessioni e le battaglie di Cannes

Ovviamente si pensa a L’imbalsamatore, là un tassidermista, un esperto nella toeletta per cani in Dogman. Dagli umani agli animali, dai corpi morti ai corpi vivi, due opposizioni racchiudono una sola ossessione. Quella per il desiderio, quasi malsano, per il bello e il corpo perfetto, pulito, quasi lezioso, vivo o morto. Ossessione per il desiderio come in Primo amore, e la scelta di partire da una storia che appartiene alla cronaca, elemento comune anche a L’imbalsamatore. Storie che sono insieme paradigmi e metafore dell’Italia.

In fondo è questo che Garrone ha sempre più o meno raccontato nei suoi film sull’Italia contemporanea. Un paese falsificato e snaturato, imbalsamato, rinchiuso in una prigione, ossessionato dal desiderio continuo di un qualcos’altro indefinito, che si risolve in un’apparenza più o meno di paccottiglia e nell’infelicità profonda e inesorabile per ciascuno. Una cinema claustrofobico magari nascosto dietro l’apparente leggerezza della luce mediterranea (quando la inserisce). Il tutto spesso sorretto con elementi di astrazione narrativa e formale, si tratti di Reality o Gomorra.

Un exploit inserire astrazione (in particolare per le riprese delle labirintiche architetture) considerando, in quest’ultimo titolo, l’ambientazione precisa, Scampia. Un’ambientazione dove la città e la sua architettura assumono una dimensione sociale oppressiva e deterministica, con i due ragazzi di Gomorra che mentre camminano seminudi nelle zone abbandonate in un’estate che ha qualcosa della malinconia dell’inverno, sono prossimi alla terra di nessuno di Dogman. Tutto sembra chiudersi e forse il regista, già in parte in Il racconto dei racconti, comunica il bisogno di uscire da questa palude italiana moderna, per tornare alle origini, alle matrici della genuinità, come pare indicare il prossimo progetto di Pinocchio.

Un’urgenza ben ragionata

Anche gli operai della fabbrica francese filmati da Stéphane Brizé in En guerre sono come inseriti in un luogo ristretto e claustrofobico, per quanto reso vivace da gran parte dei suoi componenti, oppressi da un ambiente sociale deterministico che pare senza uscita. Il film è semplicemente eccezionale e non somiglia a nulla di quanto visto finora al cinema su questo tema, a prescindere dalla nazionalità. Una fabbrica non più competitiva, malgrado i sacrifici richiesti ai dipendenti negli ultimi anni, sta per passare di mano a un proprietario tedesco che la vuole delocalizzare nell’Europa dell’est per trovare mano d’opera a basso costo e licenziare i dipendenti francesi.