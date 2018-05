Una straordinaria estate sovietica a Cannes

Il festival, in particolare il concorso, comincia a scaldarsi e diversi film sorprendono. In particolare opere provenienti dall’est, a cominciare dallo straordinario Leto, poema visivo sulla scena rock nella Russia dei primi anni ottanta di Kirill Serebrennikov, regista sotto indagine in patria con modalità che lasciano non poco perplessi.

L’estate (leto, appunto) filmata da Serebrennikov è un momento felice di stasi e dinamismo mentale, due antipodi che coabitano in una bolla sospesa di (auto)protezione dalla grigia e brutale realtà. Siamo nei primi anni ottanta, cioè sul crinale della fine dell’Urss vecchio stile e l’inizio della perestrojka gorbacioviana che nel giro di sei anni vedrà il collassare del sistema comunista in tutto l’est europeo. L’inverno non si vede mai, siamo in un’estate sospesa a San Pietroburgo filmata dal regista in un bianco e nero che richiama quello di un grande cinema del passato pur rimanendo del tutto autonomo. Rievoca tante cose disparate e opposte, ma delle contraddizioni formali e visive ne fa una qualità in positivo.

Alla fine Leto somiglia soltanto a sé stesso. Oltre due ore di rievocazione della scena rock alternativa nella parte conclusiva del regime sovietico filmate come un poema, con stile aereo, con un senso unico delle atmosfere, in gran parte antinarrativo, ma attento nel connotare storicamente il periodo in maniera molto precisa. Esprime un sentimento interiore di una speranza andata perduta, eppure è pieno di energia, estremamente positivo. Come se fosse stato fatto oggi, come se fosse un film del presente. Sottilmente onirico ma sempre con un piede netto nella realtà, si muove perfettamente anche qui su un esile crinale.