Sergej Loznitsa ci porta in una Russia caotica e surreale

Arrivato in fine concorso, il film dell’ucraino (recitato però in russo) Sergej Loznitsa, Krotkaya (A gentle creature è il titolo internazionale), è una bella sorpresa. Loznitsa ha realizzato soprattutto molti documentari d’autore tra cui il recente Austerlitz, presentato all’ultima edizione del festival di Venezia, ma anche due bei film, tra cui il secondo lungometraggio, In the fog, film dalle raffinate suggestioni, è uscito anche da noi.

Ci auguriamo che esca in sala anche questa sua terza opera di finzione, un viaggio intenso e stupefacente nelle follie della terra di Russia, nelle sue zone remote come la Siberia che sembrano precipitate in una palude, una melma, una nebbia. Intendiamoci, il film è solare, sia in senso climatologico sia nella rappresentazione dei movimenti della vita. Un marito sparisce nel nulla: il pacco inviato al marito in prigione torna indietro, e questa donna dolce, questa gentile creatura, parte alla sua ricerca, verso la prigione. Lungo il viaggio con i mezzi pubblici, sarà l’inizio di un calvario, di un viaggio in una corte dei miracoli che il regista sembra estendere se non alla Russia intera, quantomeno a gran parte di essa, soprattutto quella di provincia, delle piccole località. Il bello è che lo fa senza cadere nel facile folklore, con una capacità rara di rappresentare situazioni colte nella loro irrefrenabile vitalità nel riprendere volti, comportamenti, azioni, di una Russia che cambia e per certi aspetti non cambia mai. Forse per questo adatta in età contemporanea La mite di Fëdor Dostoiewskij e il film è quasi un concentrato di grandi rimandi letterari che comprendono per esempio Gogol o Kafka, ma senza sciatteria o ovvietà citazionista.

Fin dall’inizio, con un’inquadratura fissa su una fermata d’autobus, emerge con chiarezza la grande sensibilità del regista nel mescolare con perfetto equilibrio l’approccio documentaristico e una sensibilità coloristica di marca pittorica. Sarà una girandola in un mondo realistico e assurdo insieme, di semplicità quotidiana e caos surreale, dove non riesci praticamente mai a separare il calore umano dall’alienazione, il gioco dalla cattiveria. Grande il lavoro di scrittura filmica, a livello di sceneggiatura, regia (compresa la direzione degli attori, una moltitudine), costruzione fotografica di ogni sequenza, di montaggio finale del girato.

Se Loznitsa è maestro della diffrazione temporale, dei misteri nascosti nelle sue pieghe, qui potremmo dire che in questa sorta di allucinante continuum temporale della quotidianità tratta magistralmente la stessa questione. Ogni sequenza potrebbe infatti essere una bolla temporale a sé, con un suo climax, come tante prigioni, o gironi infernali, che coabitano l’una accanto all’altro. E la lunga parte finale, dove il sogno e il presagio hanno definitivamente il sopravvento, prende in questa chiave tutto il suo senso, in quanto semplice estensione ed esplicitazione simbolica del reale e di una circolarità del tempo che pare quasi una prigione ineluttabile, una superbolla (a)temporale che racchiude tutte le altre. E dove ogni cosa pare inconoscibile, a cominciare da un marito ricercato come una chimera.