Indubbiamente È andato tutto bene, oltre a essere stato una delle sorprese del ricco concorso dell’ultimo festival di Cannes, è anche uno dei migliori lungometraggi dell’autore, da avvicinare a quella parte della sua produzione quantitativamente minore centrata su un registro tematico-narrativo più grave, come nel caso dei titoli Sotto la sabbia (2000), Frantz (2016) e Grazie a Dio (2019). Con quest’ultimo in particolare, il film condivide la compiuta e raffinata unione tra descrizione delle dinamiche e delle interazioni psicologiche delle vittime di pedofilia da parte della chiesa e la denuncia politico-sociale di quanto accaduto, quindi l’unione dell’intimo con la dimensione collettiva e sociale.

Arriva in sala un grande film d’amore tra un padre, figli e nipoti, ma secondo logiche del tutto inconsuete. Si tratta del nuovo lungometraggio di François Ozon, È andato tutto bene (Tout s’est bien passé), magnificamente scritto e diretto e con un’interpretazione unica, quella di André Dussollier. L’opera ha il grande merito di trasmettere allo spettatore un forte senso di positività e di amore per la vita. E questo può sembrare strano se si pensa che Ozon, adattando il romanzo dal sapore autobiografico di Emmanuèle Bernheim, realizza al contempo un intenso film psicologico e di chiara denuncia sociale sul diritto di darsi la propria morte.

Stavolta la storia è quella di una donna, Emmanuèle (Sophie Marceau), figlia di un uomo burbero e spesso intrattabile, omosessuale, André Bernheim (interpretato dall’eccellente André Dussollier, già nel capolavoro di Alain Resnais Les herbes folles, del 2009), che a 85 anni viene ricoverato per un ictus. Insieme all’altra sorella Pascale (Géraldine Pailhas), Emmanuèle dovrà conciliare il forte amore filiale, tanto più pesante per lei che in qualche modo è la prediletta del padre, e la fatica abnorme di star dietro a un uomo dal carattere impossibile che si trova praticamente immobilizzato.

Anche perché ben presto il padre, stremato da quella situazione in sedia a rotelle, le chiederà di aiutarlo a farla finita. E non sarà di aiuto la madre Claude (Charlotte Rampling), anche lei con problemi di salute e gelidamente chiusa in un silenzio pressoché totale. Il peso sulle spalle di Emmanuèle è enorme, e quando si affaccia la possibilità di un ricovero in Svizzera, tramite un’associazione che sembra seria, ci vorranno mesi per riuscirci e tutto dovrà esser fatto in gran segreto per evitare problemi con la giustizia francese.

Se riveliamo alcuni aspetti della parte iniziale della trama è anche perché l’interesse del film, la sua notevole forza, sta nella sottigliezza della regia e della sceneggiatura, oltre che nella grande bravura degli interpreti, primi tra tutti Dussollier e la davvero splendida Sophie Marceau, che trasmette al film una presenza luminosa nonostante la gravità della situazione in scena. Va detto che Marceau, da molti di noi ricordata per teen-movie come Il tempo delle mele o per la sua partecipazione a grandi produzioni hollywoodiane come Braveheart di Mel Gibson, ha lavorato con grandi registi come Maurice Pialat e Andrzej Żuławski.