Xi Jinping ha dato una missione alla Cina

Non solo: l’ascesa di Trump, buon ultimo tra una pletora di machos della politica che ormai spadroneggiano lungo tutto l’emisfero boreale, lasciava presagire un futuro a tinte fosche. Non era più il messaggio universalistico della liberaldemocrazia come rivestimento politico della libertà d’impresa ad avere il vento in poppa, ma la rivendicazione del primato nazionale, della sovranità (o sovranismo) come negazione di princìpi universali.

Circa un anno fa ho avuto un’interessante conversazione con Geoff Raby, ex ambasciatore australiano a Pechino e ora consulente d’alto livello per grandi multinazionali, un uomo alla mano che suscitava simpatia già solo per l’aspetto: grande, grosso e sorridente.

Proprio in questi giorni, Kevin Rudd, ex primo ministro australiano negli anni in cui Raby era ambasciatore a Pechino, torna sull’argomento con un articolo uscito sul New York Times e in un discorso pronunciato all’accademia militare di West Point, negli Stati Uniti. Rudd è un sinologo, studia la Cina da quarant’anni e in più ha nel proprio bagaglio l’esperienza politica, che gli ha fatto incontrare di persona gli attuali leader cinesi. Probabilmente è uno dei più qualificati lettori di quanto sta succedendo in Cina. Tra le tante parti interessanti del suo discorso a West Point, ce n’è una in cui rivela che nei primi anni duemila la leadership cinese prese sul serio l’ipotesi di trasformare gradualmente il sistema a partito unico in una liberaldemocrazia occidentale basata sulla separazione dei poteri. Misero al lavoro gruppi di studio e alla fine decisero che no, non faceva per loro.

“Continuo a credere che la democrazia sia un esito inevitabile della storia”, insisteva Raby. Ma a me ricordava tanto l’ultima Hillary Clinton, con la scritta “perdente” stampata in fronte. La sua visione del mondo era in bancarotta ma Raby ancora non voleva riconoscerlo. E non voleva riconoscere che era stata esattamente quella visione del mondo a produrre la propria nemesi.

È sera in un appartamento del buon ceto medio pechinese. Un’amica cinese è scandalizzata per l’accentramento di potere in corso sotto i suoi occhi. Non è bastata la campagna anticorruzione in atto da sei anni che ha fatto fuori tutti i potenziali avversari di Xi; non è bastato far diventare il pensiero Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era” parte della costituzione; non è bastato creare al di sopra dello stato e del partito dei “gruppi guida” che coprono tutte le principali aree della politica e che sono capitanati dallo stesso Xi o dai suoi fedelissimi; non è bastato che il leader scegliesse i candidati per i vertici del partito; e neppure che si facesse finta di mandare in pensione Wang Qishan, amico e fedelissimo di Xi, per poi rimetterlo in sella come vicepresidente della Repubblica Popolare. Adesso è addirittura stata cancellata la disposizione della costituzione cinese del 1982, che imponeva il limite di due mandati quinquennali al presidente.

C’è il rischio di tenersi Xi Jinping per altri dieci, quindici anni. “Voglio andare via da qui”, ripete l’amica cinese. Poi passa in rassegna le possibili alternative. E no, non c’è un altro posto dove andare. Non è granché, là fuori.

Giorni fa Kerry Brown, sinologo del King’s College di Londra in visita a Pechino, ha tenuto una conferenza sulla “forza segreta” del Partito comunista cinese, cioè la sua capacità di offrire una missione morale. Brown ne parlava come se si trattasse di una forza religiosa. Con Xi Jinping, dice, è tornata alla grande questa missione morale che c’era già ai tempi di Mao. Xi non è Mao, perché è un prodotto del Partito e non vive di vita propria, Mao invece era un semidio dotato di carisma e senso anche al di fuori del partito. Tanto che durante la rivoluzione culturale fu in grado di scagliare le guardie rosse contro la vecchia nomenklatura del partito.

Invece Xi Jinping è l’uomo che incarna il partito nella sua missione di trasformare la Cina in potenza globale, rimetterla al posto che le spetta dopo 150 anni di sofferenze a partire dalle guerre dell’oppio dell’ottocento, quando subì il trauma di essere sconfitta e invasa dalle potenze coloniali. Umiliata.