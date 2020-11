Amaarae, Fancy

L’Africa avanza, e sta facendo breccia sempre più spesso nel pop occidentale. Gli esempi che si potrebbero fare sono tanti, dal successo del nigeriano Burna Boy al progetto Black is king di Beyoncé, una colonna sonora per un film della Disney che è diventata un pretesto per gettare un ponte tra l’rnb statunitense e la musica africana. Quest’estate abbiamo avuto perfino un tormentone sudafricano.

C’è un altro tassello da aggiungere a questo ragionamento, e ha un nome e un cognome: Ama Serwah Genfi, in arte Amaarae. È nata in Ghana nel 1994 e ha vissuto per anni negli Stati Uniti, tra il Bronx, Atlanta e il New Jersey. Si definisce sessualmente fluida, e da qualche anno è tornata stabilmente nel suo paese, facendo base nella capitale Accra. Io l’ho scoperta per caso, leggendo Pitchfork. E devo dire che il suo album d’esordio The angel you don’t know è una sorpresa continua. È un disco di una sensualità contagiosa, con una produzione intelligente e fantasiosa.

Il primo brano, D*A*N*G*E*R*O*U*S, si apre con una schitarrata punk che sembra uscita dal nulla, ma già dall’ottima Fancy veniamo immersi in atmosfere rnb e trap. Qua e là spuntano ritmiche dell’Africa occidentale (principalmente derivate dai due generi locali, l’alté e l’afrobeats), con arpeggi di chitarra alternati a drum machine 808.

A tenere le fila di tutto c’è la voce di Amaarae, dolce e multiforme. Ci sono almeno cinque o sei singoli irresistibili in questo disco, a partire dalla già citata Fancy. Ma anche Leave me alone e Sad girlz luv money non scherzano. In un momento in cui siamo tutti isolati dentro i nostri confini, musica come questa è ossigeno puro.