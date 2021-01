Billie Eilish e Rosalía, Lo vas a olvidar

Il duetto tra Rosalía e Billie Eilish pubblicato il 21 gennaio è una bella sorpresa. Non tanto per la collaborazione in sé, che le due artiste avevano anticipato in più occasioni a partire dal 2019, ma per quello che ne è venuto fuori. Lo vas a olvidar, pezzo composto dalle cantanti insieme a Finneas, il fratello di Eilish, che l’ha anche arrangiato, non è un brano pop con un ritornello aperto o con strofe ritmate come ci si potrebbe aspettare, ma una ballata d’atmosfera abbastanza cupa, come fosse un duetto nell’ombra.

Lo stile del brano, scritto per la colonna sonora della serie tv Euphoria, pende più verso le atmosfere care a Billie Eilish e a Finneas che verso quelle tipiche della cantante spagnola, anche se Rosalía è brava a dare una forte impronta vocale. Eilish invece, che sperimenta un inedito cantato in spagnolo, ha una presenza più discreta.

A un primo impatto Lo vas a olvidar lascia un po’ spiazzati, è come se non decollasse mai. Ma, andando avanti con gli ascolti, rivela ogni volta delle nuove sfumature. E ci ricorda che ci sono tanti modi di fare musica pop. Non solo quello scintillante, a volte scontato che spesso popola le classifiche. C’è anche un pop semplice, ma non banale, ben arrangiato e coraggioso, che può trovare strade diverse per arrivare a tante persone. E di questo genere Billie Eilish e Rosalía sono da tempo due esponenti autorevoli.