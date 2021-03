St. Vincent, Pay your way in pain

Annie Clark, in arte St. Vincent, si nutre di metamorfosi. Da paladina dell’indie-rock dei primi dischi è diventata prima spalla di David Byrne, poi icona sexy un po’ androgina (in Masseduction, il suo disco più di successo ma anche il meno interessante che ha fatto). Queste identità oggi convivono in lei: è una nerd collezionista di chitarre elettriche, suona con i Nirvana (o quel che ne resta) e fa le cover dei Tool, ma ha prestato il suo volto alle pubblicità di Tiffany, per non parlare della sua storia da rotocalco con la modella Cara Delevigne.

Di solito, a ogni disco St. Vincent cambia pettinatura. E il caschetto biondo platino un po’ anni settanta con cui presenta il nuovo album Daddy’s home, che uscirà il 14 maggio ed è ispirato alla storia di suo padre, uscito dal carcere nel 2019 dopo nove anni per una storia legata a una truffa finanziaria, non è casuale. È il segnale della nuova svolta glam, evidente già nel primo singolo estratto dal disco, Pay your way in pain.

Tra le fonti d’ispirazione di Daddy’s home, come ha raccontato Clark in un’intervista al Guardian, ci sono i vinili che il padre le faceva ascoltare da bambina. Tutta musica newyorchese degli anni settanta. E infatti nei suoni della canzone sembra di risentire una versione rielaborata di certi pezzi di David Johanesen, del Lou Reed di Transformer ma, per citare dei musicisti non newyorchesi, del solito Bowie (il gioco di parole “Pay, pain, pray, shame” fa venire in mente il capolavoro Fame) e, perché no, di Prince, dal quale St. Vincent prende in prestito una ritmica funky e quell’uso dei cori nel ritornello.

A prima vista, la nuova svolta di St. Vincent sembra più interessante di quella di Masseduction, che suonava come un disco troppo cerebrale. Certo, giudicare un disco da un singolo è veramente prematuro e mancano tre mesi. Però questo primo antipasto fa molto ben sperare.