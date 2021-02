Nick Cave è ossessionato dalla Bibbia. Negli anni sessanta, da bambino, fece parte del coro della chiesa di Wangaratta, in Australia. Da quel momento, come ha raccontato lui stesso nel libro Stranger than kindness, le storie cristiane l’hanno catturato e non l’hanno mollato più, diventando una delle principali fonti d’ispirazione delle sue canzoni: per esempio The mercy seat, il brano del 1988 che racconta la storia di un condannato a morte destinato alla sedia elettrica, è intrisa di lessico celeste. Tupelo, la canzone sulla nascita di Elvis Presley contenuta nell’album The firstborn is dead, usa un linguaggio che sembra uscito dall’Apocalisse di Giovanni.

Carnage – il nuovo album di Cave pubblicato a sorpresa in digitale il 25 febbraio, che Internazionale ha potuto ascoltare in anteprima nei giorni scorsi – prosegue su questa scia e getta un’ombra biblica sulla pandemia di covid-19 che sta colpendo il mondo. È un disco apocalittico e dolce, ancora una volta sospeso tra dannazione e redenzione. Il cantautore l’ha registrato durante il lockdown insieme al polistrumentista Warren Ellis, senza gli altri componenti dei Bad Seeds. Uscirà in cd e in vinile a maggio.