Ghosteen è un altro grande disco di Nick Cave

In Ghosteen, il brano che dà al titolo al nuovo disco di Nick Cave, tre orsi guardano la televisione. Mamma orsa tiene in mano il telecomando, papà orso fluttua nell’aria e il piccolo orso non c’è più. È andato sulla luna su una barca. È impossibile non leggere in questo bozzetto surreale, uno dei tanti che affollano il diciassettesimo album del cantautore australiano con i Bad Seeds, un riferimento alla tragica morte di suo figlio, Arthur, precipitato da una scogliera nel luglio del 2015 mentre era sotto effetto dell’lsd.

In Hollywood, l’ultimo brano in scaletta, sontuosi arrangiamenti orchestrali alla Scott Walker (una delle influenze più evidenti di questo lavoro) e loop elettronici aprono la strada alla voce di Cave, che dopo aver descritto una specie di apocalisse dalle parti di Malibu rievoca la vicenda di Kisa Gotami, una delle più famose storie tradizionali del buddismo, che parla proprio di accettazione del lutto e di universalità della morte. “Everybody’s losing someone, it’s a long way to find peace of mind (tutti stanno perdendo qualcuno, per trovare la pace nella mente la strada è lunga)”, canta Cave.

Ghosteen è un disco doppio, registrato tra la California, Brighton e Berlino, che alterna canzoni a brani spoken word. È ricco d’immagini bibliche (questa non è una novità per il musicista australiano): nei testi Gesù compare più di una volta, ci sono navi che solcano il mare e approdano in cielo e treni che rievocano il topos gospel della ferrovia come veicolo del viaggio verso l’aldilà. E c’è una struggente canzone d’amore che s’intitola Leviathan. Ma Ghosteen è anche pieno di suggestioni letterarie: in Bright horses la descrizione delle criniere infuocate dei cavalli fa venire in mente William Butler Yeats, mentre altrove ci sono omaggi sparsi a William Blake e Sylvia Plath. Del resto Cave è un avido lettore di poesie, e chi lo conosce di persona racconta che lavora ai testi dei suoi brani con costanza certosina.

Il suono di Ghosteen, annunciato a sorpresa pochi giorni fa mentre il musicista chattava con una fan, è quanto di più etereo e rarefatto si possa trovare nella discografia del musicista australiano. Se la sua musica era solita raccontare la notte, qui siamo più dalle parti dell’alba. Warren Ellis ha sempre di più in mano le chiavi dell’universo Bad Seeds e crea meraviglie con i suoi arrangiamenti. Tappeti sonori elettronici quasi da drone music sanno accendersi all’improvviso, prendendo strade melodiche mai banali. La batteria è praticamente assente, le chitarre anche. Cave, insomma, è sempre più lontano dalla forma canzone del folk e del rock. Il processo era cominciato con il meraviglioso Push the sky away, è proseguito in Skeleton tree e ora è arrivato a compimento definitivo, senza compromessi, sotto la spinta di un lutto personale che sembra aver liberato strade compositive nuove.