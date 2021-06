Migos, Straightenin

Per un ascoltatore occasionale sarebbe molto facile snobbare i Migos, ma sarebbe un errore. Come ha scritto Symon Reynolds nel 2018, i testi del trio di Atlanta fanno pensare a “un cartone animato blasfemo a base di puttane, brutalità e spacconate”, ma allo stesso tempo la loro musica, che lui paragona a “una serie di mormorii provenienti da una cripta marziana”, trasforma la vita dei bassifondi di Atlanta in dolce vita ed emana “puro splendore”.

È vero, i testi dei Migos non sono raffinatissimi. In Vaccines, uno dei brani del loro nuovo disco Culture III (per cultura il gruppo intende la cultura di strada del rap) i Migos si vantano di “fare soldi in quarantena”, mentre nel pezzo Modern day parlando di cinema il rapper Quavo dice “Giro un film, faccio come Michael Bay”. Bay, chi è appassionato di cinema lo sa, è un regista detestato dalla critica, considerato dozzinale, sessista e anche un po’ razzista, ma capace di far incassare parecchi soldi ai suoi film. Eppure, nonostante tutti i loro limiti, da un punto di vista musicale i Migos hanno delle cose interessanti da dire.

Anche in Culture III, arrivato a tre anni di distanza da Culture II, ci sono momenti di qualità, come quello del singolo Straightenin, con le sue ripetizioni ossessive che ricordano pezzi del passato come Versace e Bad and boujee. Il testo, che contiene un dissing rivolto al collega bianco Eminem (“And the brick came white like Shady”), se preso non troppo sul serio è anche divertente. E tutto il disco, dove sono ospiti tra gli altri Drake e Cardi B, si ascolta volentieri, pur con i suoi alti e bassi dovuti soprattutto alla solita tracklist troppo lunga (19 pezzi).

Avalanche, che apre il lavoro campionando addirittura Papa was a rolling stone dei Temptations, è forse il brano più nostalgico e old school, ma per il resto il gruppo non si è spostato di un millimetro dalla formula che l’ha portato al successo. I Migos non sono certo “i Beatles di questa generazione”, come li ha definiti qualche anno fa l’attore e rapper Donald Glover, ma non sono neanche da buttare.