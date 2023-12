10. Rat saw god, Wednesday

Strana creatura, i Wednesday. Questa giovane band di Asheville, in North Carolina, unisce la furia sonora di un gruppo noise a una certa malinconia. È capace d’impennate improvvise, con muri di chitarre e batteria, ma anche nei momenti di quiete apparente sa essere minacciosa. Merito anche dei testi della cantante Karly Hartzman, che pennellano piccole storie di desolazione ambientate nel sud degli Stati Uniti. Ascoltate per esempio Bull believer, il secondo brano in scaletta nel loro quinto album, Rat saw God. Il pezzo cita il videogioco Mortal kombat mentre descrive quadri familiari poco rassicuranti a base di alcol e droga, evocando un lutto collettivo.

Altrove la band si muove in territori più melodici: Chosen to deserve, per esempio, sembra un pezzo country suonato dai Sonic Youth. I Wednesday sono molto interessanti, perché sanno come creare turbamento senza mai essere eccessivi e andare troppo alla ricerca degli effetti speciali. E Hartzman sa scrivere, eccome se sa scrivere.

9. Radical romantics, Fever Ray

La cantante svedese Fever Ray a volte fa un po’ paura, perché nasconde il suo volto dietro maschere grottesche e parrucche. Ma in realtà dietro questa estetica horror c’è una musica complessa, dolce, che canta l’amore da una prospettiva originale. Fever Ray, che in passato ha fatto parte del duo The Knife insieme al fratello Olof, è una persona non binaria e unisce la musica all’impegno politico, una cosa che succede anche in Radical romantics.

Vi consiglio di guardavi anche i video, come quello del brano Kandy, in cui Fever Ray interpreta due personaggi grotteschi e fa la lap dance per se stessa. Non c’è niente di simile in giro. Sembra una frase fatta, ma è così.

8. Hit parade, Róisín Murphy

Negli anni novanta la cantante irlandese Róisín Murphy è stata la voce dei Moloko, ottima band a cavallo tra elettronica e pop. Da tempo però ha avviato una solida carriera solista, con dischi che si sono spostati un po’ di più verso la sperimentazione, pur conservando un notevole gusto per la melodia.

Hit parade si potrebbe definire un album di soul decostruito. Murphy è alle prese con suoni vintage manipolati da lei e dj Koze, con tecniche prese dall’elettronica e dal rap contemporaneo, mentre in Fader, forse il pezzo migliore, sembra una specie Nina Simone venuta da un’altra galassia. Ogni tanto Murphy si concede qualche svolazzo e autocompiacimento di troppo, e si perde per strada una scrittura che avrebbe dovuto essere più a fuoco. Ma certi eccessi le si possono perdonare.

7. To remain/To return, Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily

Ho un debole per Arooj Aftab, cantante statunitense di origine pachistana. Il suo disco del 2021, Vulture prince, mi aveva folgorato, e aspettavo con ansia il suo ritorno. Love in exile è però un progetto realizzato insieme a due musicisti con i quali Aftab si esibisce da anni, il pianista Vijay Iyer e il polistrumentista Shahzad Ismaily.

Love in exile unisce l’ammaliante cantato in urdu di Aftab al jazz, all’elettronica e all’ambient, e suona come una lunga passeggiata dentro un banco di nebbia, in cui si entra piano piano a partire dall’iniziale To remain/To return e dal quale si esce con la conclusiva To remain/To return.

6. Cracker island, Gorillaz

La musica dei Gorillaz è come un luna park. Ogni canzone è un’attrazione diversa, con suoni e colori inaspettati, e viene da ascoltarla con l’ingenuità di un bambino. Succede anche in Cracker island, l’ottavo album della band virtuale guidata da Damon Albarn. Come sempre capita con i Gorillaz, Albarn ha radunato in studio una serie di ospiti d’eccezione, come per esempio il bassista virtuoso Thundercat, la cantante dei Fleetwood Mac, Stevie Nicks, e i Tame Impala, che sono il motore di New gold, insieme al rapper Bootie Brown.

Albarn, che è famoso anche per essere il leader dei Blur, dimostra come al solito di essere aggiornatissimo sulle ultime tendenze, visto che ha chiamato anche la popstar portoricana Bad Bunny. Il pezzo più bello del disco però è Skinny ape, quello dove Albarn, o per meglio dire il suo alter ego virtuale 2D, canta da solo e fa una specie di appello alle nuove generazioni. Cracker island è uno dei migliori album dei Gorillaz, forse il migliore dai tempi di Plastic beach.

5. Oh me oh my, Lonnie Holley

La vita dell’artista e musicista Lonnie Holley, 73 anni, si commenta da sola. Holley è nato nel 1950, settimo di 27 figli, durante l’epoca delle leggi razziali a Birmingham, in Alabama. Ha raccontato di essere stato barattato con una bottiglia di whisky quando aveva quattro anni. Ha cominciato a fare il lavapiatti a cinque anni, ha lavorato in un cimitero e nei campi di cotone.

Holley è arrivato all’arte in un secondo momento della sua vita. E si è avvicinato alla musica solo nel 2006, quando ha cominciato a improvvisare brani in una chiesa, usando solo una tastiera e un microfono. Ma ha un talento musicale immenso: tutti i suoi dischi, che mescolano la musica nera con divagazioni quasi new age e sono intrise di psichedelia, sono splendidi. Il suo ultimo lavoro, Oh me oh my, ha ospiti d’onore come Michael Stipe, Bon Iver e Moor Mother, tra gospel e arrangiamenti elettronici. Una delle sorprese dell’anno.