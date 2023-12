8. Calibro 35, Nouvelle aventures Dopo gli omaggi a Morricone, i Calibro 35 sono ripartiti per una serie di viaggi straordinari, per citare il Jules Verne che ogni tanto viene in mente ascoltando Nouvelle aventures, un disco con la fantascienza dentro. Nouvelle aventures flirta con atmosfere esotiche (in Mompracem si cita Salgari), ma sa anche colpire bene sotto la cintola (qua e là spuntano riff granitici, come quello di Gun powder). Stavolta non c’è nessun brano cantato, e si ha l’impressione che la band volesse registrare questo disco prima di tutto per se stessa. E non è certo un male.

9. Colapesce Dimartino, Lux eterna beach Il duo siciliano padroneggia con la solita naturalezza l’arte della canzone, come dimostra il singolo La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo, saggio di bravura in bilico tra Battisti e i Radiohead di Weird fishes/Arpeggi. Forse domani (con Joan Thiele) è un altro pezzo forte del loro disco, con le sue calde atmosfere anni settanta. Va meno bene quando il duo si lascia andare alla satira sociale (Ragazzo di destra) e alla nostalgia forzata (il duetto virtuale con Ivan Graziani). Ma nel complesso Lux eterna beach è un buon disco, avercene.

10. Marta Del Grandi, Selva Selva, l’unico pezzo cantato in italiano del secondo disco di Marta Del Grandi, comincia con un suono straniante, che sembra il ronzio di un insetto. Piano piano, con grazia, aggiunge nuovi elementi, mentre descrive sentieri stretti e tortuosi. E sintetizza l’approccio al pop della cantautrice milanese: Del Grandi rifugge la via più scontata per arrivare alla melodia, ma comunque ci arriva. Lo dimostrano anche le più orecchiabili Mata Hari e le due parti di End of the world, che approcciano il folk con gusto e originalità.

I venti film scelti dal critico cinematografico del New Yorker. I cento libri selezionati dai critici del New York Times. I migliori brani secondo il Guardian.

7. Salmo e Noyz Narcos, CVLT

Dopo un inizio in sordina, tra novembre e dicembre il rap italiano ha inondato le classifiche con una serie di ritorni di grandi star. A conti fatti, tra Sfera Ebbasta, Ghali, Massimo Pericolo e Tedua (uscito a giugno), per quanto mi riguarda l’hanno spuntata le due vecchie volpi Salmo e Noyz Narcos. CVLT è un disco sincero, rappato in modo impeccabile, pieno di citazioni come un film di Tarantino, e soprattutto ricco di autoironia, senza l’eccessiva rivendicazione della propria street credibility che ormai comincia a stancare. Mezzo punto in più per Respira, che campiona con classe Breathe dei Prodigy e regala spazio al sempre eccezionale Marracash.

6. Madame, L’amore

Del talento di Madame si scrive da anni. Ma finora, a parte nel folgorante singolo d’esordio Sciccherie, in studio l’artista di Vicenza non era mai riuscita a convincermi del tutto. Con L’amore, invece, mi è sembrata finalmente a fuoco, soprattutto perché ha scelto di contaminare il suo pop-rap con il cantautorato. In Quanto forte ti pensavo, con quel piano vintage, sembra quasi voler fare la diva anni sessanta. Se prosegue su questa scia, la sua carriera sarà lunga e interessante.

5. Rareș, Femmina

Rareș è cresciuto a Marghera ma è nato a Bârlad, in Romania. Con il suo secondo disco ha preso una direzione quasi da freak rispetto al precedente Curriculum vitae, che era più educato ma anche più prevedibile. Stavolta ha frullato dentro un unico contenitore Animal Collective, Frank Ocean, hip-hop underground e hyperpop. Scrive come un rapper gentile, accompagna la sua voce multiforme con autotune e distorsioni, circondandola di chitarre e sintetizzatori, in riusciti bozzetti pop come Ahinoi e Fazzoletti. Uno dei talenti più interessanti emersi in Italia negli ultimi anni. A tratti è ancora acerbo, ma ha un grandissimo potenziale.

4. Geolier, Il coraggio dei bambini

Un disco rap interamente in napoletano – con poche concessioni al gusto dominante, se non un paio di featuring (Sfera Ebbasta, e chi sennò) – ha portato Geolier in testa alle classifiche e all’attenzione degli appassionati di rap in tutta Italia. Il coraggio dei bambini è la storia di una consacrazione artistica, che condurrà il suo autore addirittura a Sanremo (forse è troppo presto?). Sarebbe bellissimo se all’Ariston Geolier si esibisse con un pezzo come questi, fregandosene ancora una volta delle convenzioni.