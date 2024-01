Qui sotto ci sono tutte le nostre scelte motivate (io ho selezionato quattro brani, gli altri due a testa). Per non fare torti a nessuno ho seguito l’ordine alfabetico. La playlist invece la trovate in fondo a questo articolo e su Spotify .

Doja Cat, Paint the town red Ascolto la radio solo in macchina, quindi non molto spesso. Quando qualche radio ha passato Paint the town red nei mesi scorsi non ho mai cambiato stazione. Doja Cat non è solo brava a creare contenuti di successo sui social network, è anche un’ottima rapper. Mezzo punto in più per il campionamento di Dionne Warwick.

Salmo , A te e famiglia Il miglior pezzo hip-hop italiano (anche se qui dentro c’è tanta elettronica e non solo) del 2023 è uscito il 29 dicembre. Salmo ha descritto perfettamente la posizione scomoda in cui trovano molti rapper italiani, costretti a schierarsi su molte questioni attuali, dai femminicidi alle guerre. E ci ricorda giustamente che non è a loro che bisogna chiedere conto, ma ad altri.

BC Camplight , The last rotation of earth Un cantautore fuori dal coro che sa tenere insieme miserie personali e ironia.

Colapesce Dimartino, La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo

Sei minuti e 19 secondi in cui succede tutto e non succede niente, che sembra stia lì per partite e poi non esplode mai. Un po’ Meri Luis di Dalla e un po’ L’illogica allegria di Gaber, con chitarre ed effetti, racconta di un capomastro, una pornostar e un’anestesista colpiti da un’epifania chiara in fondo solo a loro. Viene da dire che oggi non si scrive più così, ma brani del genere sono rari – e lo sono sempre stati – proprio in senso assoluto.

Massimo Pericolo e Niko Pandetta, Ciao frate

Cos’è la credibilità nell’hip hop? Mentre nel rap italiano ci si atteggia da criminali, Massimo Pericolo e Niko Pandetta sono tra i pochi titolati a parlarne, se non altro perché hanno vissuto l’esperienza del carcere. E così lo fanno in questo pezzo intimo, organizzato come uno scambio di lettere e in cui gli stereotipi si ribaltano. Niko Pandetta scrive da una cella, l’amico gli risponde: “Qua fuori tutto bene. Se ti può consolare, non ti perdi niente. Questi fanno i gangster per fama, non per fame. Mentre tu aspetti di uscire, sembra vogliano entrare”.