Lao She

I due Ma, padre e figlio

Oscar Mondadori, 362 pagine,14,50 euro

Prima della valanga delle novità recuperiamo questo divertente piccolo classico della letteratura cinese del novecento (pubblicato nel 1929) che narra il confronto tra due culture in modo ironico e divertente ma anche istruttivo, critico nei confronti dei pregiudizi (sia inglesi sia cinesi) con cui i protagonisti hanno a che fare, migranti in cerca di fortuna in una Londra ancora imperiale dove il pregiudizio anticinese è nutrito dalla letteratura popolare e poliziesca (con il super-cattivo Fu-Manchu), dal cinema e dal teatro. I due Ma vi sbarcano, assistiti da un ex missionario che li sistema presso una vedova con figlia, per aprire un negozietto di antiquariato, e soffrono non poche difficoltà e diffidenze, ma anche loro prevenuti nei confronti degli inglesi.

Lao She, già autore del Ragazzo del risciò, ha scritto una commedia simpatica ed egregiamente tradotta e presentata da due giovani studiose, Gottardo e Morzenti, che fa pensare a certe formidabili commedie cinematografiche di Ealing (magari con Alec Guinness) e prima ai romanzi di P.G. Wodehouse (e di Dickens) o al Maggiordomo di McCarey (su un super-inglese nel far west), film caro a Calvino. Storie come quella dei Ma si ripetono ogni giorno anche in Italia. Al suo acutissimo autore andò male: tifò per la rivoluzione ma si ammazzò nel 1966 per le persecuzioni subite dai fanatici di quella “culturale”.