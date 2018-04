Cosa vuole Kim Jong-un? Una cosa: sicurezza. Non vuole conquistare il mondo. Non sarebbe pratico: solo un abitante del mondo su trecento è nordcoreano. Non vuole neppure conquistare la Corea del Sud. È due volte più popolosa della Corea del Nord e dieci volte più ricca: se si eliminasse il confine, il regime di Kim crollerebbe nel giro di pochi mesi. E sicuramente non vuole attaccare gli Stati Uniti.

Re Kim terzo (come lo avremmo chiamato un paio di secoli fa) ha dichiarato la scorsa settimana che la Corea del Nord ha ormai portato a termine il suo sforzo per creare un deterrente nucleare in grado di scongiurare un possibile attacco statunitense. Tornerà quindi al compito di rafforzare la sua economia e la sua prosperità. Metterà anzi “fine ai test nucleari e ai lanci di missili balistici intercontinentali”, e addirittura chiuderà un sito di test bellici nucleari.

Kim si sta preparando ai negoziati con il presidente sudcoreano Moon Jae-in e poi con quello statunitense Donald Trump. Vuole ottenere un accordo, ma da molto tempo teme un attacco statunitense. L’accordo potrebbe effettivamente essere trovato, ma solo se Washington e Seoul riconosceranno che la sua paura è reale.

Il peso della propaganda

Vi racconto una storiella dei tempi della guerra fredda. Mi sono accorto di quanto profondamente fossi stato influenzato dalla propaganda che avevo sentito per tutta la mia giovinezza solo quando ho partecipato alla mia prima esercitazione militare della Nato in Europa in qualità di giornalista. Si trattava del consueto scenario ipotizzato in questo tipo d’esercitazione, con i carri armati russi che avanzavano per conquistare l’Europa occidentale, in numero molto maggiore rispetto alle truppe Nato che non riuscivano ad arginare l’attacco.

Non sapevo che in realtà la Nato non era in minoranza. Aveva quasi il doppio degli abitanti rispetto all’Unione Sovietica e ai suoi alleati, ed era almeno quattro volte più ricca. Aveva semplicemente deciso di avere eserciti più piccoli poiché mantenere dei soldati è molto caro, e preferiva affidarsi alla deterrenza nuclearie Ma non avevo mai messo in dubbio l’effettiva minaccia di un’invasione sovietica dell’Europa occidentale. Nessuno lo aveva fatto.

Poi un giorno, mentre stavo intervistando un importante ufficiale militare britannico, per qualche motivo gli ho rivolto la domanda scontata che non mi ero mai preoccupato di fare prima. Quale scenario ipotizzavano i russi quando effettuavano le loro esercitazioni militari?