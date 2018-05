Il nuovo governo italiano è la tempesta perfetta per l’Europa

Dal punto di vista dell’Unione europea, la Brexit è un peccato, ma non un disastro. I britannici non hanno mai voluto adottare l’euro, e hanno sempre frenato la marcia dell’Europa verso “un’unione più stretta”. Un’eventuale defezione dell’Italia, invece, potrebbe minacciare la sopravvivenza dell’Europa unita. A due mesi e mezzo dalle elezioni del 4 marzo, l’Italia sta forse assistendo alla nascita di un nuovo governo, che sarà formato dalla bizzarra coalizione tra due partiti populisti: il Movimento 5 stelle (M5s) e la Lega, di estrema destra. I moderati in Italia e in Europa cercano di non farsi prendere dal panico pensando che il nascente governo non potrà sopravvivere. Ma potrebbero sbagliarsi.

La verità è che ci sono buone probabilità che la nuova coalizione possa andare avanti almeno per un po’, perché fondata sul principio ancestrale secondo cui “il nemico del mio nemico è mio amico”. I due partiti, infatti, hanno un nemico comune: l’Unione europea.

Fino a pochi mesi fa l’M5s prometteva di indire un referendum sull’adesione dell’Italia all’euro, mentre la Lega chiedeva addirittura l’uscita dall’Unione. Al momento entrambe le formazioni hanno abbandonato le loro posizioni più estremiste, ma le promesse che continuano a fare potrebbero comunque portare l’Italia in rotta di collisione con l’Unione europea.

Il “contratto per il cambiamento” concordato da Lega e cinquestelle è un’accozzaglia delle politiche di riferimento dei due partiti, tra cui la promessa dell’M5s di creare un reddito di cittadinanza di 780 euro al mese per i più poveri e la richiesta della Lega di una flat tax al 15 per cento sui redditi della classe media (al 20 per cento per i più ricchi).