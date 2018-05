L’inquietante coalizione di governo italiana

È una realtà inquietante. Anche se ci sarà comunque il presidente della repubblica a fare da baluardo, l’Italia sarà presto governata da due partiti che hanno rischiato di inserire l’uscita dall’eurozona nel loro programma condiviso. Quarta economia dell’Unione, e uno dei sei paesi fondatori, l’Italia potrebbe mettere alla prova come mai prima d’ora l’unità europea, proprio quando l’Europa avrebbe bisogno di serrare i ranghi e il mondo avrebbe bisogno di un’Europa forte e stabilizzante davanti a Trump e Putin, alla crisi iraniana, al caos in Medio Oriente e alla volontà della Casa Bianca di tassare i prodotti europei, in una parola davanti al peggioramento delle tensioni internazionali.

Le cause della situazione attuale sono due: spinta da una maggioranza di governi liberisti, l’Unione si è tirata la zappa sui piedi imponendo misure di risanamento che l’hanno resa estremamente impopolare. In secondo luogo, per sfuggire alla pressione delle nuove estreme destre, l’Europa unita non ha voluto dividere equamente il peso della massa di profughi arrivati in Italia.

La situazione è talmente preoccupante che il 21 maggio il capo dello stato italiano ha lasciato in sospeso la decisione sul necessario avallo alla composizione del governo perché l’uomo scelto per gestire il mistero delle finanze è un nemico dichiarato dell’euro. Ma davvero questa coalizione sarà in grado di sopravvivere?