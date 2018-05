Per cambiare l’Italia non basta un contratto

Questa logica di scambio – a te la flat tax, a me il reddito di cittadinanza – pervade tutto il contratto di governo. Così la Lega può portare a casa come trofeo un bel po’ di misure contro l’immigrazione come il rimpatrio di massa di 500mila immigrati irregolari o la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea o – in un’ottica palesemente xenofoba – la concessione di posti gratuiti negli asili nido solo a famiglie italiane (come se gli stranieri non lavorassero, non pagassero le tasse). Invece i cinquestelle si possono rallegrare di alcune misure tese a rafforzare la legalità come il “carcere vero” per i grandi evasori, come la riforma delle prescrizioni, come (anche se definita in maniera fumosa) una legge sul conflitto di interesse.