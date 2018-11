Un brutto accordo per riportare i rohingya in Birmania 

Le Nazioni Unite non giocano alcun ruolo in questa grande operazione di rimpatrio, e nemmeno le ong. Si è trattato di un accordo privato tra il Bangladesh e la Birmania, e l’esercito birmano sapeva benissimo che i profughi sarebbero stati troppo terrorizzati per tornare. Accettare di riaccoglierli ha avuto come unico effetto quello di far apparire i generali che hanno pianificato le atrocità un po’ meno spregevoli.

Il Bangladesh non vuole tutti questi profughi, la maggior parte dei quali non ha alcun legame con il paese nonostante la lingua parlata sia il bengali, perciò il mese scorso ha stretto un accordo con la Birmania con l’obiettivo di rimandarli indietro. In realtà però nemmeno la Birmania li vuole. Altrimenti, perché si sarebbe presa il disturbo di cacciarli?

I rohingya non torneranno indietro perché temono per le loro vite

La scorsa settimana nel campo in continua espansione di Unchiprang, vicino Cox’s Bazar, si aggirava un camioncino con un megafono dal quale una voce pregava i profughi “approvati” di venire fuori. “Abbiamo sei autobus qui. Abbiamo camion. Abbiamo cibo. Vogliamo offrirvi tutto questo”. Nessuno però si è presentato, e dalla folla si sentiva urlare: “Non ce ne andiamo”.

I rohingya non torneranno indietro perché piuttosto comprensibilmente temono per le loro vite. Non è stato solo l’esercito ad accanirsi contro di loro prendendo parte al massacro, ma anche i loro vicini non musulmani. Se vi tornano alla mente le immagini dei massacri e delle espulsioni dei musulmani bosniaci da parte dei serbo-bosniaci negli anni novanta, non avete tutti i torti. Sta accadendo di nuovo, e di nuovo nessuno sta facendo niente di davvero efficace per fermarlo.

Lo stigma religioso

Come siamo arrivati a questo punto? Tutti i paesi del sudest asiatico hanno al loro interno delle minoranze, ma i birmani si sono spinti oltre. I bamar (la principale etnia birmana) costituiscono i due terzi della popolazione, ma nel paese ci sono altri otto gruppi etnici riconosciuti, la maggior parte dei quali possiedono una o più lingue specifiche. E poi ci sono i rohingya, privati della loro cittadinanza dalla dittatura militare birmana nel 1982.

Perché proprio loro? Rappresentavano solo il 2 per cento della popolazione birmana, erano una minoranza persino nello stato del Rakhine (ex Arakan), dove vivevano quasi tutti senza arrecare alcun danno alla maggioranza. Però sono musulmani, e la maggioranza buddista in Birmania è paranoica riguardo i musulmani.

Una paranoia che risale a molto tempo fa. Una volta il buddismo dominava l’Asia, dal subcontinente indiano all’Indonesia, ma da tempo sta perdendo terreno. Prima l’induismo è tornato in India, poi i conquistatori arabi hanno portato l’islam nell’India nordoccidentale.

I conquistatori islamizzati dell’Asia centrale hanno contribuito a diffondere l’islam verso est fino al Bengala e alla fine i commercianti malesi lo hanno portato in tutto l’arcipelago indonesiano. Oggi i soli paesi a maggioranza buddista rimasti in Asia sono la Birmania, la Thailandia e lo Sri Lanka.

Non c’è da stupirsi quindi se agli occhi dei buddisti birmani la loro fede è minacciata dalla presenza anche solo di un milione di musulmani, soprattutto se i demagogici monaci buddisti fanno carriera predicando la paura e l’odio.

I rohingya sono birmani, nel senso più ampio del termine, tanto quanto qualsiasi altra minoranza riconosciuta. I primi musulmani di lingua bengali sono arrivati nello stato del Rakhine nel quindicesimo secolo: erano soldati che aiutavano un re in esilio a riconquistare il suo trono. L’ultima significativa ondata migratoria risale al diciannovesimo e ai primi anni del ventesimo secolo.