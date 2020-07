Ma tutto è andato liscio con Pompeo. Johnson tradirà Trump solo se perderà le elezioni, e Trump non perderà le elezioni perché darà inizio a una nuova guerra fredda. Questo è il suo piano. Ma non funzionerà.

La notizia è arrivata a Washington in un nanosecondo (quando impareranno che nel mondo delle comunicazioni odierne qualunque cosa dici a chiunque diventa subito nota a tutti?). Johnson era quindi comprensibilmente in ansia mentre aspettava l’arrivo del viceré statunitense. Cioè, del segretario di stato.

Solo pochi giorni dopo, tuttavia, i funzionari britannici hanno fatto discretamente sapere a Huawei che non tutto era perduto. Il Regno Unito, hanno detto, potrebbe rivedere la sua decisione il prossimo anno. Nessuno ha detto esplicitamente “dopo le elezioni presidenziali statunitensi”, ma naturalmente Londra sarebbe felice di riaccogliere la Huawei se Donald Trump fosse sconfitto a novembre (come oggi appare piuttosto probabile ).

Johnson è rimasto arroccato sulla sua posizione per tutto lo scorso anno, anche perché i servizi segreti britannici gli hanno assicurato che la tecnologia della Huawei non costituisce una minaccia, ma con il passare del tempo la pressione degli Stati Uniti si è fatta insostenibile. Alla fine il governo britannico ha escluso la Huawei dalla costruzione della rete 5g, e ha deciso che tutti i dispositivi forniti dall’azienda nelle reti 2g, 3g e 4g dovranno essere rimossi entro il 2027.

Gli Stati Uniti hanno lanciato il primo attacco alla fine del 2018 , quando hanno fatto pressioni sul Canada perché arrestasse Meng Wanzhiu , la direttrice finanziaria di Huawei, che stava prendendo una coincidenza in un aeroporto canadese mentre era diretta in Messico. Oggi Meng è ancora in Canada e lotta per evitare l’estradizione negli Stati Uniti, mentre due canadesi sono in prigione in Cina, di fatto come ostaggi nella trattativa per il rilascio della donna. All’inizio Meng era accusata di aver violato le sanzioni contro l’Iran, ma ora gli viene imputato anche di aver rubato segreti commerciali statunitensi.

Quindi gli Stati Uniti hanno reagito a livello politico, non commerciale: hanno chiesto ai loro alleati di mettere al bando Huawei per “motivi di sicurezza”.

L’argomento in questione era la Huawei, l’azienda di telecomunicazioni cinese che ha venduto i suoi dispositivi in tutto l’occidente perché non esistono prodotti occidentali analoghi a prezzi competitivi.

Non funzionerà perché nessuno degli alleati degli Stati Uniti, neppure uno disperato come Johnson, crede che la Cina sia una minaccia tale da giustificare quarant’anni di confronto militare. E neanche cinque anni di rivalità.

Non ignorano i problemi del regime cinese. È una dittatura crudele e corrotta, che non tollera il dissenso e opprime le minoranze. Ma non ha mire espansionistiche, se non nelle sue immediate vicinanze (Hong Kong, Taiwan, Mar cinese meridionale) e non è ideologicamente attraente nemmeno per i suoi cittadini.

L’unico strumento ideologico a disposizione del presidente Xi Jinping è il nazionalismo. È disposto a usarlo per difendere il suo potere, proprio come sta facendo Trump oggi, ma per giustificare una guerra fredda serve un senso di minaccia più credibile di quello disponibile oggi a entrambe le parti.

L’idea che la Cina sia “la minaccia principale dei nostri tempi”, come ha detto Pompeo il 21 luglio, è ridicola. Si tratta di un formidabile avversario economico (anche se a livello demografico ha i piedi d’argilla), ma semplicemente non è interessato a uno scontro militare classico.

A Pechino non interessa, per esempio, mantenere una forza nucleare strategica lontanamente paragonabile a quella statunitense o russa. Ritiene sinceramente che la deterrenza nucleare renda quel genere di conflitto folle, e possiede un numero di missili appena sufficiente a scoraggiare un aggressore fuori di testa. La disputa alla frontiera con l’India è remota e di poco conto, e nessuna delle due parti permetterà che ci sia un’escalation.