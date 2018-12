I telefoni della Huawei e la guerra tecnologica tra due superpotenze

L’Iran non è altro che un pretesto. La posta in gioco è la supremazia tecnologica tra la Cina e gli Stati Uniti. Da questo punto di vista, la Huawei si trova nel mirino di Washington già da tempo.

Lo scorso fine settimana, poche ore dopo l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping organizzato per tentare di smorzare la guerra commerciale tra i due paesi, la polizia canadese, su richiesta delle autorità statunitensi, ha arrestato a Vancouver una cittadina cinese. E non una qualsiasi: Meng Wanzhou è infatti la direttrice finanziaria del gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei, nonché la figlia del fondatore del gruppo, Ren Zhengfei. Difficile scegliere un personaggio più emblematico del potere cinese.

Conosciamo l’azienda cinese soprattutto per i telefoni, ma il colosso cinese è prima di tutto un fornitore. Il suo fondatore, padre della giovane detenuta in Canada, è un ex ufficiale dell’esercito cinese, molto discreto, che ha saputo trasformare nel giro di trent’anni una modesta impresa nel leader mondiale nel campo degli apparecchi elettronici e nel numero due nella classifica dei telefoni. La crescita dell’azienda è avvenuta a spese dei concorrenti, molti dei quali non sono riusciti a sopravvivere, come la francese Alcatel o la canadese Nortel.

Tuttavia i legami strettissimi tra la Huawei e l’apparato statale cinese hanno cominciato a creare problemi seri all’azienda. L’anno scorso gli Stati Uniti l’hanno esclusa da tutti gli appalti pubblici facendo pressione sugli operatori affinché smettessero di commercializzare i telefoni cinesi.

L’Australia e la Nuova Zelanda hanno seguito gli statunitensi. British Telecom ha annunciato in settimana che ritirerà alcuni componenti della Huawei dalla sua rete dopo essere stata allertata dai servizi segreti britannici.

Al di là dell’azienda, è l’intero settore tecnologico a essere coinvolto. La settimana scorsa il settimanale The Economist ha dedicato la copertina alla “guerra dei microprocessori” tra i due paesi, sottolineando che Washington vuole impedire alla Cina di superare gli Stati Uniti in questo settore chiave per il futuro.