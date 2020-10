La pantomima britannica è un tradizionale spettacolo natalizio, nel quale alcuni personaggi-tipo si trovano di fronte a pericoli immaginari, e nel quale gli spettatori sono incoraggiati a partecipare – “Attento! È dietro di te!”– ma che non spaventa mai i bambini e ha sempre un lieto fine.

Il primo ministro Boris Johnson potrebbe essere un personaggio da pantomima: fa lo spaccone, s’infuria, prende rischi terribili, ma sembra sempre uscirne indenne. Dopo la sua ultima mossa, un diplomatico britannico ha stancamente affermato: “Ci stiamo abituando a essere parte della pantomima di Johnson”. Ma stavolta le cose potrebbero non finire bene.

“I negoziati commerciali sono finiti”, ha dichiarato il portavoce di Johnson il 17 ottobre. “È l’Unione europea che di fatto li ha chiusi, affermando di non voler cambiare la sua posizione nella trattativa”. Il portavoce non ha detto, naturalmente, che anche Johnson non intende cambiare la sua posizione nella trattativa.

Pura fantasia

Nella maggior parte dei negoziati, compresi quelli attualmente in corso tra Ue e Regno Unito per stabilire le relazioni commerciali tra gli ex partner dopo la Brexit, la stretta finale è sempre la più difficile da gestire. Una delle parti, solitamente quella per cui le trattative non stanno andando troppo bene, minaccia di far saltare tutto e ritirarsi dal negoziato.

Con Johnson era praticamente certo che sarebbe accaduto. Il premier britannico è infatti noto per stabilire scadenze e lanciare minacce inconsistenti su quel che accadrà se le cose non andranno come vuole lui entro la data stabilita. Michel Barnier, il capo negoziatore dell’Ue, lo ha addirittura preso in giro per questo la settimana scorsa. “È la terza scadenza unilaterale che Johnson impone senza un accordo”, ha dichiarato Barnier. “Abbiamo ancora tempo”.

Un accordo commerciale post-Brexit, niente di straordinario per il Regno Unito ma molto meglio di niente, è probabilmente ancora possibile. Il problema è che Johnson ha vinto le elezioni dello scorso dicembre affermando di poter “assolutamente garantire” che avrebbe ottenuto un “fantastico” accordo di libero scambio. A sentire lui era “fatto e finito”.