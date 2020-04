Per il secondo anno consecutivo aprile è davvero il “mese più crudele” per i veterani del movimento per la democrazia di Hong Kong.

Nell’aprile 2019, infatti, sono stati arrestati alcuni principali leader emersi dal movimento di protesta del 2014 noto come “movimento degli ombrelli” e non legati al movimento degli studenti. Benny Tai e Chan Kin-man, entrambi sulla cinquantina, sostengono da tempo la disobbedienza civile non violenta. Il 24 aprile 2020 la polizia ha arrestato altri quindici veterani della difficile battaglia per la libertà di Hong Kong, che la rendono così speciale. Tra i detenuti ci sono anche l’avvocato Martin Lee e l’avvocata Margaret Ng, rispettivamente di 81 e 72 anni, e il battagliero editore Jimmy Lai, di 71 anni. Il messaggio lanciato in questi ultimi arresti è inquietante, ed è stato preceduto da una dichiarazione altrettanto inquietante del governo di Hong Kong che di fatto accetta il controllo di alcuni rappresentanti di Pechino sulla politica cittadina.

Nel 1997 il Regno Unito aveva ceduto la sovranità su Hong Kong alla Cina nell’ambito di un accordo noto con l’espressione “un paese, due sistemi”, che avrebbe dovuto garantire a Hong Kong di continuare a godere di un “forte grado di autonomia” per i successivi 50 anni. Quell’accordo adesso vacilla.

Una questione globale

Il fatto che questi sviluppi siano rilevanti per chi vive a Hong Kong è più che ovvio. Prima dell’attuale pandemia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro provvedimenti che avrebbero reso la città più simile a una metropoli della Cina continentale. Quelle stesse persone potrebbero di nuovo scendere in piazza quando sarà passata la paura del covid-19. A questi cittadini interessano anche altre questioni: per esempio il fatto che secondo l’indice sulla libertà di stampa, tra il 2003 e il 2020 è scivolata all’ottantesimo posto dalle prime venti posizioni nella classifica dei paesi dove per i giornalisti è facile lavorare.

Per ragioni meno evidenti però ciò che accade a Hong Kong non dovrebbe avere soltanto un peso locale, ma riguardare tutto il mondo. Basta guardare a quanto è accaduto con il nuovo coronavirus per capire perché. Nel 2002, quando una patologia nota con l’acronimo di Sars (Severe acute respiratory syndrome, sindrome respiratoria acuta grave) emerse nella provincia del Guangdong, nella Cina continentale, i mezzi d’informazione di Hong Kong svolsero un ruolo fondamentale nell’impedirne la diffusione. I giornalisti della città, vicini al Guangdong ma non sottoposti allo stesso livello di controllo rispetto ai colleghi nella terraferma, poterono parlare della crisi molto più liberamente.