Il Messico nelle mani degli evangelici

Da allora si è imposto un “nepotismo sacro”. Il giornalista e scrittore Diego Petersen Farah ha spiegato che il movimento è legato al Movimento cittadino di Guadalajara, il Partito verde a Città del Messico e al Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) a Puebla e a Veracruz. Se Gesù espulse i mercanti dal tempio, dichiarando che il suo regno non era di questo mondo, Naasón invece abbraccia la “teologia della prosperità”. Solo negli Stati Uniti possiede proprietà immobiliari per un valore di 7,3 milioni di dollari.

Quasi tutti i pellegrini avevano meno di trent’anni; le donne indossavano gonne fino alla caviglia e intonavano preghiere melodiose. La sicurezza, il traffico e le ambulanze erano alla mercé di persone che indossavano magliette con su scritto “protezione civile, la Luz del Mundo” . Guadalajara è in mano a una congregazione che ha eretto un tempio per 12mila fedeli e governa di fatto il territorio di Hermosa Provincia.

Le reti degli evangelici arrivano fino alla presidenza: “Andrés Manuel López Obrador è cresciuto in una congregazione avventista all’interno del corridoio evangelico, come sono chiamati quei comuni che vanno dal sud di Veracruz fino a Campeche, e dove il cattolicesimo richiama meno del 50 per cento dei credenti e condivide il programma morale di queste chiese”, scrive Petersen.

Nell’incontro di Tijuana per l’unità della patria, Arturo Farela, leader della Confraternita nazionale delle chiese cristiane evangeliche, ha elevato una preghiera affinché gli Stati Uniti non aumentino i loro dazi doganali. Il 21 febbraio Farela e altri venti sacerdoti sono stati ricevuti da López Obrador nel palazzo della presidenza. Una settimana dopo il pastore ha scritto su Facebook che la riunione era stata “estremamente fruttuosa per le quattro proposte che ci ha rivolto il presidente del Messico”.

Non ha specificato quali siano state tali proposte, ma è noto che le chiese evangeliche negoziano benefici fiscali con l’agenzia delle entrate e concessioni televisive.

Rileggere Graham Green

I loro risultati sono notevoli soprattutto in Brasile e in Costa Rica, ma stanno cercando di prendere piede anche nel resto del continente. Una volta alla settimana il pastore Ralph Drollinger va in visita da Donald Trump e da Mike Pence. Secondo Raúl Olmos, del progetto giornalistico Transnacionales de la fe (transnazionali della fede), che comprende sedici mezzi di informazione latinoamericani, Drollinger si è incontrato in Messico con Farela e politici di vari paesi.

Nessun presidente ha citato la Bibbia tanto quanto López Obrador. Questo testo inesauribile può essere interpretato in molti modi. In The scandal of the evangelical mind, lo storico delle religioni Mark A. Noll osserva come molte ramificazioni della chiesa evangelica si siano isolate dalla ricerca, dalle università e dal dibattito intellettuale. Considerando la lettura della Bibbia una verità rivelata, ritengono che qualsiasi forma in più di conoscenza sia farisea. Gli esegeti e gli esperti non esistono per le persone di fede che possiedono sempre “altri dati”.