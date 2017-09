Downsizing e il piccolo egoismo dell’America di Trump

Downsizing significa letteralmente rimpicciolire ma in inglese è usato come eufemismo riferito al ridimensionamento di un’azienda, che spesso avviene solo tagliando posti di lavoro. Downsizing è anche il titolo del nuovo film di Alexander Payne, il regista di Sideways e Nebraska, che ha aperto la 74ª edizione di un festival dal nome ostentatamente upsized: la Mostra internazionale d’arte cinematografica La Biennale di Venezia.

Non tira certo aria di ridimensionamento in un evento che ha aggiunto, unico per ora tra i festival importanti, un intero concorso dedicato ai film girati (o confezionati) usando la realtà virtuale. È un settore che attira molti talenti che non vengono dal mondo del cinema, ma fra i 22 titoli in concorso ci sono anche due registi affermati, Tsai Ming-Liang e Laurie Anderson. La sezione VR (virtual reality, appunto) è ospitata sull’isola del Lazzaretto Vecchio, in cui la Serenissima, nel 1423, fondò un ospedale per tenere gli appestati in quarantena. Qualcuno nell’organizzazione deve avere un bel senso dell’umorismo.

In cartellone

I titoli più attesi sono The shape of water di Guillermo del Toro, Suburbicon di George Clooney, che vanta una sceneggiatura dei fratelli Coen, il documentario sulla crisi dei migranti, Human flow, dell’artista cinese Ai Weiwei, Mektoub, my love: canto uno di Abdel Kechiche (il regista della Vita di Adele), Mother! di Daren Aronofsky con una Jennifer Lawrence diva horror, il documentario di Frederick Wiseman sulla New York public library della durata di 3 ore e 20 minuti (non vedo l’ora: nei film di Wiseman il tempo vola via troppo veloce come nella vita), nonché due film italiani girati rispettivamente in francese e inglese: Hannah di Andrea Pallaoro, e The leisure seeker di Paolo Virzì. Questi due lavori hanno in comune un aspetto piuttosto diffuso quest’anno: attori veterani nei ruoli principali; Charlotte Rampling per Pallaoro e la coppia Helen Mirren e Donald Sutherland nel film di Virzì.

Matt Damon non può essere ancora considerato un veterano, ma è sicuramente un attore navigato. È diventato il solido uomo qualunque di Hollywood, una star “normale” con cui abbiamo tutti qualcosa in comune, anche quando interpreta l’eroe d’azione Jason Bourne. In Downsizing Matt Damon è Paul Safranek, il terapista occupazionale di una fabbrica di generi alimentare. Sua moglie Auderey (la brava Kristen Wiig) vorrebbe una casa più grande, ma c’è la crisi è la coppia ha già un mutuo impegnativo. Ci sarebbe però un modo di ridurre le spese familiari, anzi, un modo di moltiplicare per circa ottanta volte il valore del loro capitale di 152 mila dollari: il downsizing. Ovvero sottoporsi a una procedura inventata da uno scienziato norvegese, il dottor Asbjornsen, che consiste nel ridurre una persona di circa 1 metro e 80 d’altezza a soli 12,9 centimetri.