Il Libano unito scende in piazza contro il governo

Tuttavia, le proteste del 2015 hanno piantato il seme dell’azione pubblica organizzata, che da allora è cresciuta lentamente ma costantemente – prima attraverso la contestazione delle elezioni municipali, poi mettendo in campo dei candidati contro i partiti politici tradizionali alle elezioni parlamentari: da tale contesto di impegno civico, tranquillo ma attivo, sono nati alcuni dei gruppi delle proteste attuali, come Beirut Madinati.

Nonostante alcuni manifestanti abbiano cercato di intensificare le pressioni rispetto alle proteste iniziali, non sono riusciti a far cadere il governo. Durante quelle manifestazioni, i partiti politici rivali hanno cercato di screditarsi l’un l’altro. Ma di fronte alla minaccia l’élite politica del Libano si è saldata ed è ricorsa alla strategia divide et impera, per esempio facendo circolare la voce secondo cui alcuni leader della società civile e del movimento di protesta erano pagati da agenti stranieri, per far disintegrare il movimento.

La seconda ondata Nel 2015, mentre nelle strade di tutto il paese si accumulava la spazzatura, i manifestanti sono scesi in piazza nel centro di Beirut per protestare contro la cattiva gestione da parte del governo della raccolta e del trattamento dei rifiuti. Questa volta provenivano da tutte le confessioni del paese e alcuni manifestanti hanno perfino cominciare a mettere in discussione i leader politici della propria comunità. Anche se questi dubbi sono affiorati solo nel campo anti Hezbollah, mentre la maggior parte della comunità sciita non l’ha criticato pubblicamente.

Nel 2005, il Libano aveva vissuto la cosiddetta rivoluzione dei cedri, quando le persone avevano manifestato in gran numero contro l’occupazione militare siriana del loro paese. Ma allora le proteste non chiedevano un cambiamento nel sistema politico del paese, tuttora dominato dai leader politici delle varie comunità confessionali libanesi.

Già al secondo giorno di proteste, i manifestanti hanno cominciato a caratterizzare le loro azioni come una rivoluzione. Anche se forse le proteste non si tradurranno in una rivoluzione politica, ne rivelano una sociale.

Ci sono alcuni elementi chiave per cui queste ultime proteste differiscono da quelle del 2005 e del 2015. Come nel 2015, ma a differenza del 2005, fanno parte di un autentico movimento di base che non è diretto da nessun partito politico. Sono trasversali in un senso più ampio di quelle del 2015. Si stanno svolgendo in tutto il Libano, e non solo a Beirut. E chiedono fin dall’inizio la caduta del governo, criticando i leader politici di ogni confessione.

Nel 2005 il numero di persone per strada era molto più alto, ma le attuali proteste sono più grandi di quelle del 2015. Si stanno anche svolgendo in regioni in cui un’azione pubblica del genere era considerata impossibile, in particolare nel sud del Libano dove addirittura la popolazione sciita ha attaccato pubblicamente i leader sciiti tradizionali, incluso Nasrallah.

La risposta del governo alle attuali proteste è stata il suo solito approccio del bastone e la carota: tornare indietro sulle proposte per aumentare le tasse e reprimere le proteste con la violenza. Nessuno dei due metodi ha dissuaso i manifestanti, che hanno giurato di rimanere in strada fino alla caduta del governo. Per la prima volta le persone chiedono che i leader delle loro comunità, e del governo in generale, siano ritenuti responsabili; inoltre i manifestanti delle roccaforti sunnite come Tripoli stanno esprimendo solidarietà con i manifestanti delle roccaforti sciite come Tiro.

I gruppi della società civile coinvolti nelle proteste stanno inoltre elaborando tattiche per contrastare la violenza e facilitare la mobilitazione (un gruppo ha offerto corse gratuite in moto verso i luoghi delle manifestazioni) e proponendo una tabella di marcia per le riforme dello stato libanese.

Per la prima volta le proteste sono una condanna dello status quo politico che, già prima della guerra civile, ha ampiamente riciclato le stesse facce (o i loro parenti e discendenti) in parlamento, nel governo e nelle posizioni chiave del settore civile e militare.