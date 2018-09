Cavallette a colazione

Ci dicono che è un punto di non ritorno, che le cose stanno così: che bisogna pensare a quali e a come, perché presto cominceremo a mangiare insetti. La fornitura di proteine animali è già un problema e lo sarà sempre di più in futuro. La produzione di carni di mammiferi è la forma più brutale di concentrazione della ricchezza alimentare: servono dieci chili di cereali (che potrebbero saziare dieci famiglie) per far produrre a una vacca un chilo di carne, che alimenterà una sola famiglia. Per millenni il consumo di carne è stato possibile perché in pochi la consumavano: adesso che sempre più persone possono permettersela, il mondo sta sprecando risorse che non possiede, un terzo dei suoi terreni produttivi, per produrla.

Questo meccanismo non può durare, il pianeta non basta. E quindi, in attesa della carne prodotta in laboratorio tramite la clonazione di cellule, sembra che saranno gli insetti a fornire queste proteine. Bisogna cominciare ad abituarsi, dicono, e molte persone cominciano a digrignare i denti. Non dovrebbe essere così, però ancora fatichiamo ad accettare l’idea. Quattro anni fa tre olandesi, capitanati dall’antropologo Arnold van Hius – grande sostenitore della dieta a base d’insetti – pubblicarono The insect cookbook: food for a sustainable planet (Il libro delle ricette a base d’insetti: cibo per un pianeta sostenibile). Uscirono diversi articoli, ci furono incontri tra esperti e molti annunciarono la buona notizia. Però chi di voi ha mangiato un insetto ultimamente?