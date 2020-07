Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 11 di Internazionale Kids , in vendita in edicola o in abbonamento .

Perché non provate anche voi? A pagina 21 di questo numero c’è un articolo che dà suggerimenti su come descrivere le vostre vacanze. Forse quest’anno saranno un po’ diverse per colpa della pandemia, ma esiste sicuramente una combinazione di parole in grado di descrivere quel senso di libertà che solo l’estate riesce a trasmettere.

“Spesso le persone soffrono della sindrome della pagina bianca, quella paura che ti prende quando stai per cominciare a scrivere ma non trovi le parole”, racconta Larry. “Ma il fatto di poterne usare solo sei sembrava aver fatto sparire quella paura”. Da allora l’idea di Smith ha avuto successo ed è diventata anche una collana di libri.

In realtà Larry era convinto che ognuno avesse una storia interessante da condividere con gli altri, bastava solo saper ascoltare. Per questo un giorno decise di fare una domanda ai suoi lettori: “Riuscireste a descrivere la vostra vita in sei parole?” .

Nel 2006 Larry Smith lavorava per una rivista online di racconti che aveva fondato e che si chiamava come lui, Smith . L’idea della rivista gli era venuta dopo aver passeggiato a lungo con suo nonno, un signore arrivato negli Stati Uniti dalla Russia all’età di quattro anni, che aveva sempre moltissime storie da raccontare.

