Quest’anno una serie di imprevisti – un’enorme barca bloccata nel canale di Suez, il cattivo tempo e le restrizioni dovute al covid-19 in alcuni porti della Cina – ha mandato in tilt il sistema dei trasporti delle merci. Il risultato è che ora farle viaggiare via mare è diventato più complicato e costoso, quasi dieci volte più di prima. Molti si chiedono se anche i regali di Natale arriveranno in ritardo!

L’articolo di copertina di questo numero racconta cosa sta succedendo nei porti più grandi del mondo e perché la questione è importante, anche se succede in paesi lontani da noi. Contiene anche una mappa per capire all’istante cos’è il “sistema dei trasporti delle merci”: viene dal sito shipmap.org, che con questo progetto ha vinto un premio importante.

Ora vi starete chiedendo quale sia il modo migliore per fare regali nel bel mezzo di una crisi del trasporto marittimo. Forse, come suggerisce il giornale statunitense Quartz, potremmo tornare a rovistare nei mercatini dell’usato, nei piccoli negozi di antiquariato, tra gli scaffali di casa o imparare a fare quella ricetta di biscotti che rimandiamo da sempre. Dopotutto “i biscotti fatti in casa non passano mai di moda”.