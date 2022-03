Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 31 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi . A maggio organizziamo un festival d’attualità per bambine e bambini a Reggio Emilia, vi aspettiamo!

In una scena del film Le avventure acquatiche di Steve Zissou, il protagonista, che di mestiere fa il ricercatore e il regista di documentari sottomarini, descrive la nave che usa per le sue spedizioni.

“La Belafonte è un cacciatorpediniere comprato dalla marina americana per 900mila dollari”, racconta Zissou mentre porta lo spettatore a fare un giro sottocoperta: scopriamo che lì sotto ci sono una sauna, una cucina, una biblioteca piena di libri acquatici, un piccolo elicottero, una sala motori, una stanza degli esperimenti scientifici. In fondo c’è la cupola di osservazione: una specie di cunicolo stretto, illuminato da una lanterna, dove ci si può sdraiare su una coperta e ammirare i fondali marini attraverso un oblò, in compagnia di due delfini esploratori che fanno parte dell’equipaggio. Sembra il posto perfetto per mettersi a leggere l’articolo di copertina di questo numero!

Parla di fondali marini, un luogo che non è così silenzioso e ovattato come siamo abituati a pensare. Tra sonar, trivelle e grandi navi gli esseri umani riescono a fare un gran chiasso anche sott’acqua. Per fortuna gli scienziati e le biologhe sono all’opera per studiare l’udito degli animali marini e catalogare i loro suoni, per capire come aiutarli a orientarsi in mezzo al rumore.

Se chiudiamo gli occhi, possiamo immaginarli tutti a bordo della Belafonte.