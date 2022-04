Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 32 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi . A maggio organizziamo un festival d’attualità per bambine e bambini a Reggio Emilia, vi aspettiamo!

“Volevo chiedere se nel prossimo giornalino potreste mettere qualcosa sull’lgbt, grazie”. Una ragazza domandante

“Ciao! Nel prossimo numero potete parlare del movimento lgbt? Io dico di essere lesbica ma c’è gente che dice che sono piccola o che m’insulta, quindi volevo sapere se esiste un’età per sapere se ne fai parte o no”. Giorgia, 13 anni

Care lettrici, quando in redazione è arrivato l’ultimo numero di Dein Spiegel abbiamo subito pensato a voi. Conteneva un articolo che racconta in modo semplice e chiaro cosa significa la sigla “lgbt” e perché a volte si aggiunge la lettera “q” oppure un asterisco o un più. Soprattutto racconta che molte persone usano le parole gay, lesbica, trans o queer senza conoscerne bene il significato. Oppure lo conoscono ma ne hanno paura o peggio ancora usano quei termini come un insulto.

Allora non perdiamo tempo, andiamo a pagina 18 e cerchiamo di fare ordine. Scopriremo di avere a che fare con questioni legate al rispetto, all’amore e al diritto di sentirsi a proprio agio con se stessi e con gli altri. L’articolo dà anche dei suggerimenti per far sentire la propria voce e reagire quando qualcuno usa le parole per ferire le persone. Saperne di più è un ottimo antidoto per combattere i pregiudizi.