Il 27, 28 e 29 maggio torna il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia. Quest’anno abbiamo invitato giornaliste, scienziati, fumettiste ed esperte di dati che saliranno sul palco per ragionare insieme su decine di argomenti diversi: perché è importante capire da dove viene il cibo che mangiamo? È vero che c’è un paese del mondo dove pochissimi stranieri possono entrare? Come potrebbe essere una città in cui nessuna persona si senta esclusa? È possibile descrivere una giornata usando i numeri invece delle parole? E come si scrive una freddura?

Impareremo a trasformare lo scheletro di un animale in una creatura fantastica, a leggere un libro muto, a scrivere in arabo, a capire perché l’Arabia Saudita sta costruendo una città nel deserto. Tra gli eventi più strambi che vale la pena segnalare ci sono: un picnic per scoprire che tipo di raviolo sei; una ciclofficina all’aperto, dove imparare a registrare i freni della bicicletta e a sognare una città senza automobili; una passeggiata verticale con 236 scalini; e un laboratorio a ciclo continuo per creare cartoline poetiche da spedire in giro per il mondo.

Il festival si chiuderà con una festa in compagnia di Cosmo, per ballare a perdifiato dentro a un chiostro. Una festa in un chiostro non capita tutti i giorni, vi aspettiamo: internazionale.it/kidsfestival

