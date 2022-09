Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 37 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Questo numero è per tutti gli appassionati di viaggi spaziali. Come il lettore di undici anni che ci ha scritto per segnalarci il suo blog su Artemis, il programma della Nasa per tornare sulla Luna.

La Luna dista circa 382mila chilometri dalla Terra e per raggiungerla con una navetta spaziale gli astronauti che per primi hanno messo piede sulla superficie lunare, nel 1969, ci hanno messo più o meno tre giorni. Le cose si complicano se invece sognate di raggiungere uno dei 300 milioni di pianeti simili alla Terra che si trovano nella Via Lattea. In questo caso il viaggio diventa lunghissimo e forse un modo per affrontarlo sarà ingannare il tempo e andare in letargo, come gli scoiattoli artici o i tenrecidi del Madagascar.

Prima che decidiate di farlo, però, abbiamo una notizia da darvi: questo mese esce l’ultima puntata di Case rosse, il fumetto di Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli che ci ha tenuto compagnia per 24 numeri. In questi due anni siamo cresciuti insieme a Mina e ai suoi amici, ma è arrivato il momento di salutarli.

Ma non vi lasceremo a lungo senza fumetti: sta per cominciare Moon Kids, una nuova storia ambientata in una stazione che orbita nello spazio, intorno alla Luna.