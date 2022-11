Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 39 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

È arrivato dicembre ed è ora di rifare il gioco dei numeri. Anche questo mese decidiamo quali articoli leggere non in base al titolo, ma a un numero che troviamo tra le pagine e che cattura la nostra attenzione.

Come questo: 18mila. È il numero degli studenti di una scuola superiore nelle Filippine. Sono così tanti che per frequentare le lezioni fanno i turni: alcuni entrano alle 6 di mattina, altri alle 19.

O questo: 52 gli anni che l’orca Lolita ha passato chiusa in un parco acquatico di Miami, in Florida, da quando è stata catturata nel 1970;

180 sono gli abitanti di un paesino francese che devono dire “buongiorno” ogni volta che entrano nel municipio;

37 la percentuale di lettrici e lettori di Internazionale Kids che assaggerebbe volentieri un insetto per il bene del pianeta;

2 il numero di memorie che usiamo per immagazzinare i ricordi (per fortuna una delle due cancella tutto in fretta, altrimenti saremmo costretti a ricordare molti numeri inutili);

250 i grammi di zucca che servono per preparare gli spätzle.

E infine c’è un 1 immerso in un paesaggio spaziale. Questo numero può voler dire solo una cosa: è uscito il primo episodio del fumetto ambientato in un’immaginaria stazione lunare. Buona lettura!