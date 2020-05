Tre cose andavano fatte per la scuola dopo la pandemia da coronavirus. Le ho cercate in giro, anche nel decreto Rilancio appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, e non ne ho trovato traccia.

È un documento ampio il decreto legge del 19 maggio 2020 numero 34 denominato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”: 332 pagine e 266 articoli di legge, scritti nell’usuale faticoso linguaggio giuridico. Poche cose al momento rappresentano meglio di quel testo la complessità che la pandemia ha scaricato sulle nostre teste.

Non esiste ambito o classe produttiva, gruppo sociale o attività imprenditoriale che non sia uscita cambiata da questi ultimi tre mesi: così il documento cerca di occuparsi di tutti, prova a immaginare aiuti e incentivi, spesso in contesti di grande urgenza e drammaticità. Durante la lettura è impossibile non pensare che amministrare la cosa pubblica in Italia di questi tempi sia davvero di una responsabilità da far tremare i polsi.

Scelte sociali senza precedenti

Quel documento tuttavia – come spesso avviene in casi simili – è anche altro. Oltre a un lungo elenco di buone intenzioni e di iniziative ragionevoli è anche la rappresentazione di una difficoltà di orientamento. Centinaia di provvedimenti, una parola per tutti, stimoli da ogni direzione, ma – alla fine – una modesta visione d’insieme. È un lungo elenco, una lista senza filo conduttore.

Prendiamo per esempio il tema della scuola e della didattica a distanza. Si tratta di uno degli argomenti maggiormente discussi in questi mesi: per la sua importanza e per le inevitabili ricadute sociali che la chiusura degli edifici scolastici, la didattica da casa, l’utilizzo di strumenti digitali alternativi hanno imposto agli studenti e alle loro famiglie, oltre che evidentemente a ogni insegnante. Problemi che non scompariranno nei prossimi mesi, nemmeno quando, dopo l’estate, si dovranno immaginare nuove strategie per la riapertura. Questioni di cui, peraltro, si parla già da tempo.

Le risorse destinate alla scuola, contenute nell’articolo 231 del decreto, sono davvero modeste: 331 milioni di euro complessivi che andranno divisi per le oltre 58mila scuole italiane (circa 5.700 euro per ogni scuola con i quali affrontare decine di problemi diversissimi che vanno dall’adeguamento dell’edilizia scolastica per il distanziamento, alle dotazioni informatiche, all’acquisto del gel per le mani) ma, di nuovo, non è solo una questione economica. Sulla scuola alcune scelte strategiche andavano fatte subito e non se ne trova traccia, né qui né altrove. Ne elenco alcune.

Il primo punto evidente è sotto i nostri occhi da alcuni mesi e riguarda l’infrastruttura digitale scolastica. Mentre alcuni intellettuali e la ministra dell’istruzione incrociano le spade sui quotidiani riguardo alla scuola che è “vera scuola” solo se torna esattamente com’era prima, forse sarebbe stato il caso di accorgersi che per organizzare il prossimo anno scolastico i temi rilevanti sembrerebbero essere altri.