E se il razzismo fosse una mancanza di fantasia?

Di solito è considerato uno dei deprimenti paradossi della natura umana il fatto che sia più facile immedesimarsi nelle sofferenze di una persona singola che non di migliaia di loro – probabilmente Stalin non ha mai detto davvero “Una morte è una tragedia, un milione di morti è una statistica”, ma se lo avesse detto non avrebbe avuto torto. E a pensarci bene, non è proprio un paradosso.

Un senso ce l’ha: ognuno di noi ha accesso solo a una serie di pensieri e di emozioni, le proprie, perciò siamo obbligati a entrare in relazione con gli altri per analogia, partendo dal presupposto che provino la gioia e il dolore come noi (come amano dire alcuni filosofi, non possiamo essere certi che i nostri amici e familiari non siano solo robot rivestiti di carne, senza nessuna vita interiore). Ed è ovviamente più facile tracciare un’analogia tra noi e un’altra persona che tra noi e “il popolo somalo” o “tutte le vittime della violenza domestica”, per non parlare di quelli che moriranno in futuro a causa del riscaldamento globale, e forse non sono ancora nati.

Nel migliore dei casi, l’empatia richiede una certa ginnastica mentale. Quella per intere categorie di persone richiede capacità di livello olimpico, che la maggior parte di noi non ha.

Lo spostamento che fa la differenza

Ma, secondo un nuovo studio condotto dallo psicologo Kurt Gray e dai suoi colleghi, pubblicato sul Journal of Experimental Psychology e riportato dal sito di notizie Vox, c’è un modo facile per suscitare la compassione nei confronti di un gruppo.

I ricercatori hanno infatti scoperto che dire “un gruppo di 50 profughi” o “50 profughi in gruppo” fa differenza. La prima espressione mette l’accento sul gruppo e non sui suoi componenti, facendoci pensare che quelle persone non abbiano una ricca esperienza interiore e quindi, ammettiamolo, siano meno umane di noi. La seconda formulazione, invece, mette l’accento sulle persone che compongono il gruppo. Questa inversione linguistica è stata sufficiente a fare sì che i partecipanti allo studio considerassero i singoli come esseri umani, e quindi degni di compassione.