Concentratevi sulle cose importanti invece che su quelle urgenti

All’epoca in cui i presidenti americani non passavano letteralmente tutte le loro ore di veglia a soddisfare il proprio appetito per la crudeltà e i cheeseburger, Dwight Eisenhower propose una teoria sulla gestione del tempo che in seguito sarebbe diventata un classico e sarebbe stata chiamata Matrice di Eisenhower (se avete letto anche un solo capitolo di un libro sulla produttività, l’avrete sicuramente incontrata).

Quello che dice, in sostanza è che ogni possibile attività è urgente o no, importante o no. Il compito più impegnativo della nostra vita è trovare il tempo per le cose importanti che non sono urgenti, anche se abbiamo la sensazione che possono aspettare, e lasciar perdere le cose urgenti che non sono importanti, anche se ci sembra che non possano aspettare.

Sebbene Eisenhower abbia ideato anche la Nasa, per capire il concetto non ci vuole un ingegnere spaziale.

Una vita di banalità

Siamo portati a occuparci delle cose urgenti perché tendono a essere più semplici e lineari e perché ci danno una soddisfazione immediata, come per esempio fare contento il nostro capo o andare a pagare l’affitto del prossimo mese, invece che realizzare i nostri sogni o impegnarci per un futuro migliore. Senza contare che è piacevole farle subito, perché ci libera dalla fastidiosa sensazione di avere sempre qualcosa in sospeso, anche se, continuando a comportarci così, il risultato che otteniamo è una vita fatta di banalità.

Ma uno studio pubblicato di recente dal Journal of Consumer Research conferma quello che ho sempre sospettato: quando c’è un’urgenza, tendiamo a essere ancora meno razionali di quanto immaginasse Eisenhower. Gli autori dello studio hanno ipotizzato situazioni in cui tutte le giustificazioni per scegliere un’azione urgente invece di una importante– livello di difficoltà, immediatezza della soddisfazione e così via – erano state eliminate, e hanno scoperto che i soggetti continuavano comunque a preferire l’attività più urgente.