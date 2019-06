La scrittrice di best seller da non invidiare

La scrittrice Danielle Steel ha dato alle stampe 179 romanzi, al ritmo di sette all’anno e, per quanto ne so, potrebbe averne prodotto qualcun altro tra il momento in cui scrivo questa rubrica e quello in cui voi la leggerete. Ma come fa? In un’intervista appena pubblicata dalla rivista Glamour, ha rivelato il trucco alla base del suo successo: lavora sempre.

Con “sempre” intende almeno 20 ore al giorno, qualche volta anche 24, e si prende solo una settimana di vacanza all’anno. Immagino già la vostra domanda, e la risposta è: il suo modello è Margaret Thatcher. “Non vado a letto finché non sono così stanca che potrei dormire sul pavimento”, ha dichiarato Steel durante l’intervista. “Se dormo quattro ore, per me è giù una bella nottata di sonno”.

È una spiegazione estremamente concreta – se vuoi scrivere molto, scrivi molto! – e a rimanerne ammirata non è stata solo l’intervistatrice; anche altri, come il sito web Quartz, hanno usato lo stesso tono entusiastico. “Come si fanno le cose? Facendole e basta. Non è fantastico? È l’unico trucco che funziona nella vita”. Ma, in quanto psicologo dilettante senza alcuna qualificazione specifica e pertanto non tenuto a rispettare la “regola Goldwater”, secondo cui non bisognerebbe mai fare diagnosi su personaggi pubblici a meno di non conoscerli personalmente, mi permetto di dare un’interpretazione alternativa: Steel ha un problema.

Scendere a patti

Prima dell’arrivo della gig economy, cioè quando esisteva ancora il posto fisso e non bisognava dimostrare continuamente quello che si sapeva fare, sarebbe stata definita una “drogata del lavoro”, e il suo sarebbe stato considerato un atteggiamento compulsivo probabilmente motivato dall’ansia, dalla poca stima di sé o dal rifiuto di affrontare le difficoltà della vita.

E probabilmente Steel, che sicuramente ha conosciuto la sofferenza, sarebbe d’accordo con me. Il lavoro “è il mio rifugio”, ha dichiarato una volta. “Anche quando nella mia vita personale è successo qualcosa di brutto, è sempre lì che sono andata a rintanarmi”.