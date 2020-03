Nel 2000, nel suo libro Bobos in paradise. The new upper class and how they got there, l’editorialista americano David Brooks osservava che i membri della nuova classe emergente che definiva “bohémien borghesi”, amavano in modo particolare le superfici ruvide; i piani della cucina di ardesia, i tappeti grezzi, i caminetti di pietra, e così via. Mentre i loro genitori apprezzavano le superfici lisce, questi capitalisti delle controcultura (e non per essere scortese, ma ho il sospetto che tra i lettori del Guardian ce ne sia qualcuno) volevano tornare alla terra. Brooks aveva anche capito che vedevano un aspetto etico nelle loro scelte. I loro taglieri di legno grezzo non significavano solo che loro vivevano meglio, ma che erano persone migliori.

Questo mi è tornato in mente l’altro giorno quando ho letto un nuovo studio sul fenomeno psicologico della “autocertificazione morale”. Ormai è noto già da qualche tempo che tendiamo a usare le nostre azioni etiche come scusa per le nostre azioni che lo sono di meno. Perciò, per esempio, la persona che elimina la plastica monouso dalla sua vita si sente autorizzata a fare un paio di voli a lungo raggio in più all’anno, anche se il danno che producono i voli potrebbe superare i vantaggi della prima scelta. Ma una nuova ricerca tedesca di Jannis Engel e Nora Szech, ci apre uno spiraglio allarmante su quanto siamo pronti ad autogiustificarci.

Falsa virtù

L’esperimento si basava sull’acquisto di asciugamani, le sue modalità sono un po’ complicate da descrivere, ma la scoperta finale è desolante: i partecipanti che pensavano di fare una scelta etica comprando asciugamani di “puro cotone biologico” si sono dimostrati meno preoccupati di sapere se erano prodotti in condizioni di lavoro etiche di quelli che avevano scelto asciugamani normali.

Anche ipotizzando che il cotone biologico sia più ecologico (e questo è oggetto di disputa), molte delle persone che lo apprezzano lo fanno di sicuro perché egoisticamente lo ritengono un prodotto di qualità migliore. Tuttavia, a quanto sembra, questo le convince di essere così virtuose da non sentirsi obbligate a verificare le condizioni di lavoro in cui è stato prodotto.